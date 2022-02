Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Starlink, o serviço de internet via satélite da SpaceX , está introduzindo um nível mais rápido chamado Starlink Premium, destinado a "pequenos escritórios, vitrines e superusuários em todo o mundo".

Anunciado pela primeira vez pelo fundador da SpaceX, Elon Musk , a nova oferta apresenta uma antena maior de alto desempenho e afirma atingir velocidades entre 150Mbps e 500Mbps (latência de 20ms a 40ms). Para comparação, a camada padrão oferece velocidades de 50 Mbps a 250 Mbps (latência de 20ms a 40ms). O Premium também supostamente dobra as velocidades de upload para 20 Mbps a 40 Mbps, em comparação com 10 Mbps a 20 Mbps para o nível padrão. Além de aumentar a velocidade, a Starlink afirma que seu serviço Premium terá melhor desempenho em "condições climáticas extremas".

Os clientes premium terão acesso ao suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mas essas velocidades e vantagens não são gratuitas. Naturalmente, o Starlink Premium tem um preço, bem, muito premium. O nível high-end custa US$ 2.500 para a antena e US$ 500 por mês para serviço, enquanto o serviço Starlink padrão custa apenas US$ 499 para o hardware e US$ 99 por mês. Há também um depósito de $ 500 para reservar um prato Premium. Você pode esperar que as entregas comecem no segundo trimestre de 2022.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Para saber mais sobre o Starlink, onde está disponível e como funciona, consulte nosso guia:

Escrito por Maggie Tillman.