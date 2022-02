Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O New York Times - famoso por The Crossword Puzzle, entre outras coisas - anunciou que adquiriu um dos jogos de palavras e fenômenos culturais mais populares do mundo: Wordle.

Wordle é um jogo de adivinhação de palavras baseado em navegador, sem aplicativo para download. Você acabou de visitar um site e pode começar a jogar de graça. O jogo basicamente lhe dá seis chances de adivinhar uma palavra de cinco letras, e a cada dia a página é atualizada com uma nova palavra. A palavra é a mesma para todos os jogadores ao redor do globo.

Josh Wardle, engenheiro de software do Brooklyn, criou o jogo para seu parceiro para que eles pudessem matar o tempo durante a pandemia. Ele finalmente lançou Wordle publicamente em outubro passado, e já tem milhões de jogadores diários.

Em seu anúncio , o The New York Times observou que lançou The Crossword em 1942 e, desde então, introduziu The Mini crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles e Vertex, todos jogados mais de 500 milhões de vezes em 2021. Ao comprar Wordle , The New York Times afirmou que está procurando "entreter mais solucionadores com quebra-cabeças todos os dias - especialmente durante esses tempos de ansiedade".

O New York Times disse que adquiriu a Wordle por "sete dígitos baixos".

Uma atualização no Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) 31 de janeiro de 2022

Wardle, em sua própria declaração , mencionou que há muito admira o The New York Times e que os valores do jornal estão alinhados com os seus. "Este passo parece muito natural para mim", disse ele. Wardle também explicou que o jogo massivamente popular "foi um pouco esmagador" para ele - já que ele é a única pessoa que executa o jogo inteiro.

Se você está se perguntando se Wordle de repente custará dinheiro para jogar, o The New York Times confirmou que continuará sendo gratuito para jogadores novos e existentes, e nenhuma alteração será feita em sua jogabilidade. Wardle também está trabalhando para preservar os dados de vitórias e sequências existentes dos jogadores assim que o jogo se mudar para sua nova casa.

Escrito por Maggie Tillman.