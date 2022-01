TikTok está permitindo que criadores testem assinaturas pagas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo os passos do Facebook , Instagram e Twitter , o Tiktok anunciou que está testando o suporte para assinaturas pagas, permitindo que os criadores cobrem seus seguidores na plataforma de vídeo de formato curto em troca de acesso exclusivo ao seu conteúdo.

De acordo com o The Information , o TikTok ainda não divulgou quando as assinaturas pagas podem ser lançadas para todos os criadores em seu aplicativo, mas alguns criadores estão testando o recurso. Em comunicado à mídia, o TikTok descreveu o novo recurso como um "conceito" e que estava "sempre pensando em novas maneiras de agregar valor à nossa comunidade e enriquecer a experiência do TikTok".

Lembre-se de que o TikTok oferece o hub Creator Next e um recurso de dicas para criadores, portanto, uma opção de assinatura paga não é sua primeira incursão na monetização.

Ainda não se sabe como será a estrutura de pagamento, mas será interessante ver se as assinaturas podem funcionar no TikTok. A ideia de que os criadores colocariam seus melhores vídeos atrás de um paywall apenas para assinantes não parece divertida. Poderíamos imaginar alguns criadores usando o recurso para compartilhar/ocultar cenas dos bastidores ou vídeos da "parte dois" com mais contexto.

O Instagram também anunciou esta semana que está lançando um teste de assinaturas, onde os criadores podem selecionar o preço de seus níveis de assinatura que variam de US $ 0,99 a US $ 99,99 por mês. Essencialmente, os usuários pagarão essa taxa mensal para acessar conteúdos como Lives e Stories apenas para assinantes. Eles também receberão um emblema roxo por seu nome de usuário que mostra seu status.

Também não podemos esquecer que o Facebook tem sua própria versão de assinaturas para criadores . E o Twitter lançou recentemente o Super Follows. Além disso, existem plataformas de criadores como Patreon e até OnlyFans , que permitem que os influenciadores cobrem seus seguidores em troca de conteúdo exclusivo - e às vezes atrevido.

Mas é preciso imaginar quantas assinaturas mais as pessoas poderão fazer.

Escrito por Maggie Tillman.