Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Clubhouse, o aplicativo de áudio ao vivo que explodiu em popularidade em 2020 e no ano passado, finalmente se expandiu para a web.

Mas, considerando que sua funcionalidade principal já foi replicada por vários outros serviços, incluindo o Twitter, é de se perguntar por que o Clubhouse demorou tanto para lançar esse recurso. O Clubhouse, que permite hospedar e participar de conversas de áudio com outros usuários, era apenas por convite por muito tempo e estava disponível apenas em dispositivos iOS e Android por meio de seu aplicativo oficial.

Agora, porém, a empresa confirmou no Twitter que está testando uma nova opção de compartilhamento que permitirá que você compartilhe uma sala ao vivo com qualquer pessoa - outros usuários do Clubhouse, usuários de outras redes sociais e assim por diante. Quando você compartilha o link para uma sala ao vivo, as pessoas podem acessá-lo por meio de um navegador da web, mesmo que não tenham uma conta no Clubhouse. Mas o recurso só funciona para ouvir.

Portanto, se você não tiver uma conta, não poderá entrar em uma sala para conversar pela web.

hoje estamos apresentando uma nova maneira fácil de divulgar as ótimas salas. É chamado de ... drumroll .... COMPARTILHANDO! nós inventamos isso e ninguém pensou nisso antes.



melhor ainda, quando você compartilha, as pessoas agora têm a opção de ouvir no desktop - sem necessidade de login pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs - Clubhouse (@Clubhouse) 6 de janeiro de 2022

De acordo com o Clubhouse, algumas salas também estarão disponíveis para reprodução. Tudo isso é crucial para os usuários do aplicativo que podem ter pensado em abandonar o navio por um serviço concorrente, como o Twitter Spaces , que já está disponível para iOS, Android e na web há algum tempo.

Infelizmente, os usuários do Clubhouse só podem tentar replays e ouvir da web se estiverem nos Estados Unidos. Mas, hey, é um (muito esperado) começo.

