Você pode aumentar seu dinheiro em 10 minutos com o Mon Petit Placement

(Pocket-lint) - Há um equívoco comum (e perigoso) de que o investimento é hipercomplicado ou reservado apenas para pessoas ricas. O francês médio carece de educação financeira - o sistema escolar não ensina as pessoas a investir de forma inteligente ou fazer o dinheiro crescer. Como resultado, a maioria das pessoas não consegue fazer economias e investimentos inteligentes para aumentar sua riqueza pessoal.

A maioria dos franceses está equivocada em escolhas de investimento excessivamente simples, como o Livret A. A taxa de juros do Livret A é menor do que a taxa de inflação. O dinheiro que você está economizando no Livret A está em constante estado de desvalorização, o que significa que faz você perder seu dinheiro suado a longo prazo.

Contudo, A Mon Petit Placement está aqui para simplificar o processo de investimento. Graças a esta plataforma online, qualquer pessoa pode acessar as ferramentas e informações de investimento geralmente reservadas para indivíduos ricos ou especialistas financeiros. Esta é uma plataforma eficiente que permite que você faça as melhores escolhas de investimento de acordo com suas necessidades exclusivas.

Você pode aumentar seu dinheiro, a partir de € 300, em menos de 10 minutos usando o Mon Petit Placement - embora seja importante afirmar que ainda existem riscos.

O Mon Petit Placement é uma plataforma de investimento simples, inovadora e única. Você pode abrir sua conta online e começar a investir em 10 minutos. Você só precisa de € 300 para começar a investir, o que significa que você pode até começar após seu primeiro pagamento! O processo é tão simples que pode ser feito da sua cama - você não precisa visitar banqueiros ou analistas financeiros.

O Mon Petit Placement oferece opções de investimento adequadas para todos, de iniciantes a especialistas. Se você é novo em investimentos, a plataforma o aconselha sobre as melhores práticas de investimento de acordo com seus objetivos exclusivos. A plataforma é conduzida por consultores financeiros que podem oferecer seu suporte, recomendando estratégias de investimento sob medida com base em seus objetivos. Você também pode entrar em contato com os consultores sete dias por semana por telefone, e-mail ou chat ao vivo.

O Mon Petit Placement oferece acesso a investimentos de alto nível que foram selecionados individualmente por especialistas financeiros do JPMorgan, Pictet, Lazard e outras instituições semelhantes. Você pode investir em ações, títulos ou outros tipos de ativos. Além disso, a plataforma trabalha com seguradoras confiáveis, como Generali e Apicil, para que você tenha a certeza de que seus investimentos estão totalmente seguros.

O Mon Petit Placement segue uma remuneração baseada no desempenho, o que significa que só cobra comissões de investimentos realizados. Isso significa que a plataforma só cobrará uma comissão quando seus investimentos começarem a funcionar. Você também pode sacar seu dinheiro quando quiser — não há limites ou restrições impostas.

O Mon Petit Placement permite filtrar potenciais ativos e investimentos com base em temas de interesse, como saúde, tecnologia, clima, igualdade etc. Isso permite que você faça investimentos inteligentes de acordo com seus valores e interesses pessoais. Você também pode entrar em contato com os consultores financeiros da plataforma para recomendações sobre os investimentos ideais para seus interesses e objetivos. Como tal, toda a experiência de investimento é personalizada para você.

Comece com apenas 300€

Comece a investir em 10 minutos

Confiado por milhares de usuários

Acesse produtos financeiros geralmente reservados para os ricos

Recomendações de investimento personalizadas com base no seu perfil

Não há necessidade de visitar banqueiros ou consultores financeiros

Plataforma ideal para iniciantes em investimentos

Extremamente escalável para especialistas

Invista de forma simples e conveniente em casa

Todos os residentes (exceto os dos EUA) podem se inscrever no Mon Petit Placement

O Mon Petit Placement é uma plataforma de investimento extremamente fácil de usar, para que você possa criar um perfil e iniciar seu primeiro investimento em 10 minutos. A seguir, uma visão geral simples e passo a passo de como iniciar investimentos com esta plataforma:

Vamos para monpetitplacement.fr

Clique em “Je démarre” e preencha o formulário online

A equipe do Mon Petit Placement oferecerá recomendações por vídeo ou ligação

Valide sua conta

Agora você pode começar a investir!

A perspectiva de iniciar investimentos pode encher a maioria das pessoas de pavor, geralmente por causa de vários equívocos sobre o que os investimentos implicam. No entanto, investir é essencial para todos, pois permite maximizar suas economias, proteger seus ativos e aumentar sua riqueza pessoal. O Mon Petit Placement simplifica o processo com um processo intuitivo e fácil de usar.

