Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pixelmator lançou um aplicativo Pixelmator Photo para o iPhone. Anteriormente, era limitado ao iPad. Também existe uma versão para Mac.

O aplicativo de edição de fotos em profundidade oferece mais de 30 opções de ajuste de cores, suporte para mais de 600 formatos de imagem RAW como Apple ProRAW, ferramentas de edição com tecnologia de IA, como remoção de objetos e aumento de escala para fotos de baixa resolução, recursos de edição em lote como a capacidade de copiar e cole edições entre fotos, uma exibição de comparação dividida para comparar edições, ferramentas básicas como Cortar e Endireitar e muito mais.

Por ser um aplicativo para iPhone, você também pode esperar uma integração profunda com o aplicativo Fotos da Apple e o Fotos iCloud.

Em outras palavras, é um aplicativo no nível do Photoshop , mas para uma tela menor que cabe no seu bolso. Você pode usá-lo para fluxos de trabalho complexos, como aplicar várias edições a várias fotos de uma vez, permitindo processar rapidamente todas as suas fotos em trânsito. É tão poderoso.

Pixelmator Photo para iPhone requer iOS 14 ou posterior. Ele está disponível na Apple App Store como uma atualização gratuita para usuários existentes do aplicativo para iPad. Novos usuários poderão obter o aplicativo a uma taxa especial de lançamento de $ 3,99. Depois disso, o preço normal do aplicativo será de US $ 7,99 nos Estados Unidos.