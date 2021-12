Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok aparentemente está testando um novo software de streaming de jogos para desktop que lhe permitirá competir diretamente com o Twitch, de propriedade da Amazon .

Chamado de TikTok Live Studio, ele permite que os usuários transmitam imagens ao vivo de jogos e outros aplicativos de desktop. Ele está sendo testado com um número seleto de usuários em alguns mercados ocidentais, mas sua página no site da TikTok foi retirada do ar e agora parece estar extinta.

Se o TikTok Live Studio for lançado, ele não só rivalizará com o Twitch, mas também com outros serviços de streaming de jogos, como o YouTube Gaming e o Facebook Gaming .

Zach Bussey, que cobre o espaço de streaming de jogos, recentemente compartilhou imagens do TikTok Live Studio no Twitter. O aplicativo supostamente suporta streaming em paisagem e retrato, de acordo com Bussey, e pode extrair imagens de origem de jogos, programas, dispositivos móveis e câmeras.

É super básico em seu estado atual.



Possui cenas tanto de paisagem quanto de retrato.



As fontes incluem captura de jogo, captura móvel, captura de vídeo, captura de programa e alguns textos / imagens. Sem fontes de navegador ou alertas.



Emojis são limitados aos de estoque. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF - Zach Bussey (@zachbussey) 15 de dezembro de 2021

Não é certo que o TikTok Live Studio será lançado, disse a empresa ao TechCrunch . Também não está claro se o TikTok pode expandir seu teste do Live Studio para mais usuários. É uma mudança radical para a empresa, que, até agora, estava focada principalmente em edição e compartilhamento de vídeo móvel e música.

Para mais informações sobre o TikTok e como ele funciona, consulte os guias do Pocket-lint:

O Apple Music vale a pena? Experimente o serviço de streaming da Apple gratuitamente por 3 meses Por Pocket-lint International Promotion · 16 Dezembro 2021