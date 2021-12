Transfira conteúdo perfeitamente entre seu telefone Android e PC com o Droid Transfer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todo mundo sabe que gerenciar e transferir conteúdo entre telefones Android e computadores Windows pode ser um pouco complicado. Parece que os telefones Android não alcançaram nossas expectativas ultra-wireless e perfeitas. Mas o Droid Transfer é um aplicativo exclusivo do Windows que pode corrigir esse problema, simplificando e otimizando todo o processo de transferência e gerenciamento de conteúdo do Android para o Windows.

O Droid Transfer é um aplicativo exclusivo do Windows que funciona em colaboração com um aplicativo Transfer Companion gratuito no Android. Quando você tem o aplicativo Transfer Companion instalado em seu telefone, pode usar o Droid Transfer para transferir SMS, fotos, contatos, mensagens e muito mais de seu telefone Android para o seu computador através de sua rede Wi-Fi local ou um cabo USB de forma contínua e sem esforço.

Depois de conectar seu telefone Android ao computador Windows via WiFi ou um cabo USB, você pode fazer backup e imprimir mensagens SMS em um formato de sua escolha, copiar músicas do telefone para o computador, sincronizar a biblioteca do iTunes com o telefone e muito mais. Atualmente, este é um dos meios mais eficientes de conectar seu telefone Android e um computador Windows.

O Droid Transfer permite que você transfira facilmente mensagens SMS e MMS do seu telefone Android para o computador. Você pode salvar as mensagens em uma ampla variedade de formatos, incluindo Texto, HTML ou PDF - as mensagens são salvas com datas e horas e todos os emojis estão intactos. Você também pode imprimir as mensagens diretamente.

O Droid Transfer permite que você transfira fotos de seu telefone Android para o computador ou do computador para o telefone, se preferir. Além disso, inclui o recurso inteligente “Salvar novas fotos”, que permite que você salve apenas as fotos que ainda não foram armazenadas em backup. Você também pode ver toda a sua galeria de fotos dentro do software e excluir as fotos indesejadas diretamente do software.

O Droid Transfer pode transferir música do seu telefone para o computador com um único clique. Você também pode sincronizar seu iTunes com seu telefone Android, o que é ideal para quem está fazendo a transição de um iPhone para um telefone Android. Além disso, este software pode sincronizar automaticamente as pastas de música em seu telefone e computador, garantindo que estejam sempre atualizadas.

Você pode transferir todos os contatos do seu telefone Android para o seu computador. Os contatos podem ser salvos como arquivos vCard, onde podem ser compatíveis com Contatos do Windows e Outlook. Você também pode salvá-los como arquivos CSV, nos quais as informações de contato são listadas em uma planilha. O software também permite fazer backup dos contatos do seu dispositivo Android e restaurá-los em outro dispositivo Android, bem como adicionar, editar e excluir contatos do seu PC.



O Droid Transfer oferece total liberdade para gerenciar todos os arquivos do seu telefone Android através do seu computador. Você pode navegar em suas bibliotecas de arquivos, copiar arquivos, salvá-los em seu computador, excluir arquivos indesejados e transferir arquivos de seu computador para o telefone. Este é um meio incrivelmente conveniente de gerenciar seus arquivos Android.

O Droid Transfer permite que você faça backup do calendário do seu telefone Android no seu computador. Você também pode enviar o calendário para o Outlook, de onde poderá salvá-lo em outro telefone. Esse recurso garante que você nunca perca seus compromissos essenciais se algo acontecer ao seu telefone.

Os telefones Android podem armazenar no máximo 500 registros de chamadas, ou seja, informações sobre a data e a duração das chamadas enviadas e recebidas de vários números. O Droid Transfer permite exportar todos esses registros de chamadas para o seu computador, para que você sempre tenha acesso a eles e não haja risco de as informações serem sobrescritas.

Um dos melhores aspectos do Droid Transfer é que ele simplifica a conexão entre seus telefones Android e PCs com Windows. Você tem que instalar Droid Transfer no seu PC com Windows e instale o Transfer Companion no seu telefone Android (a partir do Google Play Store ). Agora você pode conectar os dois por meio de sua rede WiFi local ou de um cabo USB.

Para conexões WiFi, certifique-se de que seu PC e telefone Android estejam conectados à mesma rede WiFi. Ao acessar o software Droid Transfer, você receberá um código QR que pode digitalizar com seu telefone. Agora você pode transferir conteúdo do seu telefone Android para o Windows. Como alternativa, você pode conectar os dois por meio de um cabo USB após alterar algumas configurações.

Em ambos os casos, instalar e usar o Droid Transfer é incrivelmente fácil. Se você está procurando um meio simples de gerenciar o conteúdo do seu telefone, é altamente recomendável explorar este aplicativo.