Krisp agora pode reconhecer sua voz, aumentando seus poderes de cancelamento de ruído

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Krisp é um dos nossos aplicativos favoritos. Ele oferece um cancelamento de ruído baseado em IA realmente poderoso para que aqueles que estão gravando áudio ou participando de chamadas de vídeo não precisem se preocupar com o ruído de fundo.

Esta tem sido uma ferramenta essencial devido ao surgimento da videoconferência, já que a Krisp elimina ruídos como latidos de cachorros, carros passando, o caminhão de reciclagem esvaziando suas lixeiras - quase tudo.

A atualização mais recente, no entanto, oferece assistência mais direcionada para garantir que sua voz seja ouvida nas chamadas, em vez de apenas qualquer voz. Isso significa que, se você estiver em uma ligação e seu parceiro vier lhe oferecer um café, ele não será enviado para o resto da videoconferência.

A atualização mais recente é uma adição gratuita para aqueles que usam o Krisp no Windows, com planos para uma implementação no Mac no início de 2022.

Configurar o novo recurso é fácil. Depois de atualizar seu aplicativo Krisp, você será solicitado a configurá-lo, com Krisp gravando uma pequena seção de texto como referência.

A partir deste texto de referência, ele definirá o tom de sua voz como baixo, médio e alto e filtrará outras vozes que não se enquadram nesse perfil.

Devido à forma como esses tons de voz são categorizados, é possível que outras vozes que correspondam ao seu tom de voz apareçam, mas Krisp diz que eles já estão trabalhando em uma solução para melhorar o saque ainda mais no futuro.

Para aqueles preocupados com privacidade, não faça isso. A gravação de voz é local, não é compartilhada online, fica no seu PC.

Para quem não sabe, o Krisp funcionará em qualquer microfone que você tenha conectado ao seu PC. Depois de configurar e executar o Krisp, você pode selecionar o microfone de origem, seja um microfone USB externo ou algo embutido em seu computador ou webcam.

É um sistema muito versátil e descobrimos que é muito eficaz em manter o ruído de fundo ao mínimo nos últimos anos. A melhor coisa é que é grátis - você ganha 240 minutos grátis por semana!

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 15 Dezembro 2021