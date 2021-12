Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode precisar de um passe Covid para alguns locais, eventos ou para fins de viagem. A aprovação indica que você está duplamente vacinado, ou prova que você tem um teste PCR negativo ou você registrou um fluxo lateral negativo no site do governo nas últimas 48 horas.

Se você está se perguntando como obter um NHS Covid Pass no seu telefone e fazer o download de um PDF do passe, você está no lugar certo, pois iremos orientá-lo. Também temos um recurso separado sobre como adicionar o passe à sua Apple Wallet se você for um usuário do iPhone.

Você precisa ter 16 anos ou mais para obter um NHS Covid Pass para viagens, enquanto aqueles com 18 anos ou mais podem usar um NHS Covid Pass digital para eventos e locais.

Conforme mencionado, você precisa ser vacinado duas vezes para obter um NHS Covid Pass ou precisa ter registrado um resultado negativo nas últimas 48 horas. Para aqueles que optam pela rota de status de vacinação, você precisa ter sido vacinado na Inglaterra, País de Gales ou Ilha de Man. Os vacinados na Escócia precisam morar na Inglaterra e ser registrados em um GP na Inglaterra.

Você pode usar o aplicativo principal do NHS (diferente do aplicativo de rastreamento) para obter um Covid Pass ou pode usar o site do NHS . Você precisará de um login do NHS para ambos, que pode ser configurado no momento, mas o site do NHS recomenda fazer isso duas semanas antes de precisar do passe.

Para criar um login do NHS, você precisará do seu número do NHS e de algumas informações pessoais. Para o aplicativo, você também precisará fazer um vídeo para provar quem você é, mas é muito fácil e tem um passo a passo. Depois de criar o login do NHS e certificá-lo, você poderá usar um nome de usuário e senha para acessar o aplicativo e o site do NHS. Você precisa morar na Inglaterra e estar registrado em um GP da Inglaterra para usá-lo.

Para obter um NHS Covid Pass, baixe uma cópia em PDF ou obtenha-o por e-mail:

Abra o aplicativo ou site do NHS Faça login com o seu login do NHS Toque em Get NHS Covid Pass Selecione Viagem ou Doméstico Deslize para cima para ver mais opções Selecione Baixar cópia em PDF e escolha onde salvar ou compartilhar Selecione Receber uma cópia offline por e-mail, toque em confirmar e enviar

Se você foi vacinado duas vezes, o NHS Covid Pass é válido por 30 dias. Após os 30 dias, você precisará atualizar o passe e baixar novamente uma cópia em PDF, reenviar para seu e-mail ou adicioná-lo novamente à sua Apple Wallet.

Se você registrou um teste de PCR ou teste de fluxo lateral negativo, o NHS Covid Pass é válido por 48 horas após o resultado negativo.

Se você tiver um teste de PCR positivo, o NHS Covid Pass é válido por 30 dias. No entanto, este período de 30 dias será atualizado sempre que você fizer login, até 180 dias após o resultado positivo.

Vale a pena verificar a data de validade no PDF do seu NHS Covid Pass antes de usá-lo.

Se você estiver totalmente vacinado ou tiver um resultado de teste positivo, o código de barras no PDF do NHS Covid Pass é válido por 30 dias.

O NHS App pode solicitar que você confirme o seu número de telefone ao fazer o login. Se você não confirmar, o NHS Covid Pass será válido por 72 horas.

Você pode acessar o site do NHS para obter mais informações.