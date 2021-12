eBay começa a oferecer um visualizador de tênis 3D interativo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, vimos a revenda de tênis deixar de ser uma subcultura de nicho e se tornar a norma para qualquer lançamento exagerado .

O eBay está totalmente ciente e em um esforço para acompanhar concorrentes como a StockX, a plataforma está lançando sua própria ferramenta de visualização 3D para tênis.

O novo recurso é denominado eBay 3D true view. Em uma postagem no site da empresa, o eBay disse que o recurso permitirá que os vendedores adicionem imagens interativas de 360 graus de tênis às suas listas.

A marca está fazendo parceria com a Unity para fornecer o poder por trás de sua modelagem 3D em tempo real.

O 3D true view está sendo lançado para vendedores de tênis selecionados a partir deste mês e está planejado para se expandir ainda mais ao longo de 2022.

Os vendedores precisarão usar um aplicativo proprietário para gravar um vídeo de seus chutes de todos os ângulos. O vídeo é então carregado para a nuvem e processado usando uma "metodologia de IA" que deve resultar no que o eBay descreve como uma representação 3D "fotorrealística" do produto.

As imagens 3D só são capazes de ser visto nas eBay iOS e Android apps, mas enquanto você está no celular, você pode começar a usar o recurso agora a partir daqui . No momento, parece que nem todas as listagens têm a opção de visualização em 3D, então talvez você precise clicar um pouco para encontrar uma.

Esta não é a primeira vez que o eBay adotou a cultura de revenda de tênis. Em outubro, lançou seu serviço de autenticação de tênis e, não muito depois, adquiriu a empresa de autenticação que estava usando, a Sneaker Con. Com essa notícia, parece que é uma tendência que deve continuar.