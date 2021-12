Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Life360, que recentemente concordou em adquirir a Tile , está vendendo os dados de localização de seus 33 milhões de usuários para "virtualmente qualquer pessoa que queira comprá-la".

Um novo relatório da Markup afirma que a Life360 está usando sua plataforma de 13 anos para coletar e vender dados do usuário a terceiros. Life360 é mais conhecido por seu serviço de rastreamento de família baseado em localização, que permite que seus amigos e familiares compartilhem sua localização exata com você e uns com os outros.

Life360 também oferece recursos como histórico de localização e rotas favoritas.

A empresa com sede em San Francisco aparentemente ganhou US $ 16 milhões no ano passado com a venda de dados de localização de seus usuários. Supostamente, ela vendeu esses dados para empresas de marketing como a Cuebiq para executar campanhas de marketing. Um ex-funcionário descreveu a Life360 como "uma das maiores fontes de dados para a indústria" - algo que é especialmente surpreendente devido à aquisição da Tile, que produz uma variedade de dispositivos de rastreamento populares .

O CEO da Life360, Chris Hulls, disse à Markup que os dados dos usuários são uma "parte importante do nosso modelo de negócios", permitindo oferecer serviços gratuitos. No entanto, de acordo com Hulls, sua política de privacidade a impede de vender dados que possam identificar seus usuários.

Hulls também disse que Life360 não tem planos de vender dados de dispositivos Tile.