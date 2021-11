Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há pouco tempo, o TikTok ganhou as telonas ao lançar o TikTok TV, um aplicativo nas plataformas Amazon Fire TV que permite assistir a seus criadores de curta-metragem favoritos na TV em vez de olhar para o telefone.

Agora, está ampliando a disponibilidade do aplicativo, trazendo-o para uma variedade de TVs inteligentes nos Estados Unidos e Canadá, incluindo Google TV e outros dispositivos Android TV OS, LG Smart TVs e Samsung Smart TVs.

Isso deveria partir de algo que só está realmente disponível para uma determinada fatia de pessoas e realmente abrir um monte de mercado.

A versão para TV do TikTok é muito parecida com a versão para celular, só que com muito mais espaço para mostrar cada vídeo à medida que você o assiste. Assim como no lado móvel das coisas, há um feed For You para se perder, contando com o algoritmo assustadoramente reativo do TikTok para lhe servir de diversão.

A TikTok não indicou concretamente se tem planos para ainda mais plataformas para receber o aplicativo no futuro, mas não apostaríamos contra isso neste estágio.

Portanto, se você mora nos Estados Unidos ou no Canadá e tem uma dessas marcas de TV, verifique a lista de aplicativos em breve para ver se consegue acessar a TikTok TV e se preparar para fazer login - nada como perder a noção do tempo na sua TV e também no seu telefone, hein?