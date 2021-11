Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O MoviePass pode ser ressuscitado em breve. Stacy Spikes, co-fundadora do serviço, comprou de volta a empresa da falência, de acordo com a Insider.

Agora, Spikes espera relançar o serviço de assinatura em 2022. Existem poucos detalhes, mas Spikes confirmou que adquiriu o MoviePass e está explorando as próximas etapas. “Nossa busca por recuperar a marca foi encorajada pelo contínuo interesse da comunidade de cinéfilos”, disse Spikes. “Acreditamos que, se feita de maneira adequada, a assinatura teatral pode ter um papel fundamental para elevar a audiência ao cinema a novos patamares”.

O MoviePass era um serviço de assinatura de ingressos de cinema nos Estados Unidos que inicialmente permitia que você assistisse a um novo filme no cinema todos os dias durante um mês inteiro - por menos do que o preço de um único ingresso de cinema. E, sim, você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, assim como você pode fazer com o Netflix.

Foi realmente um negócio incrível, mas era preciso perguntar: como o MoviePass fez isso?

Bem, no fim das contas, seu modelo de negócios era insustentável. A empresa estava perdendo dinheiro com quase todos os clientes e teve que recorrer a táticas como bloquear lançamentos populares e limitar os tíquetes antes de fechar em 2019. Spikes supostamente protestou contra a estratégia de preços baixos do serviço, mas acabou sendo demitido .

O fato é que uma assinatura de cinema no estilo MoviePass ainda pode funcionar. Afinal, grandes redes de cinemas como AMC começaram a oferecer serviços semelhantes .