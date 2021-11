Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você deve se lembrar do grande sucesso Kids do início dos anos noventa. Bem, parece que Robbie e Kylie estão de volta, só que desta vez eles estão apoiando um serviço de streaming de música para sua TV.

Roxi foi originalmente lançado como um gadget de karaokê em 2017 e, desde então, obteve sucesso como uma plataforma de streaming baseada em TV. Segundo a marca, houve um grande boom de usuários durante os períodos de bloqueio e estima que pode se tornar conhecido como Netflix for Music.

O novo aplicativo permitirá que os britânicos transmitam 70 milhões de faixas, incluindo álbuns, músicas e videoclipes; bem como cantar karaokê e jogar jogos musicais gratuitamente.

O serviço Roxi oferece 140.000 karaokês e Karaoke With The Stars para cantar junto com as faixas, bem como a capacidade de testar seus conhecimentos musicais com o jogo musical Name The Song de Roxi.

O aplicativo está sendo lançado no Sky Q , Fire TV , Android TV e Google TV em TVs Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense e Shield Smart TVs e decodificadores com Samsung TV e outros que virão em breve.

Para comemorar o lançamento, a Roxi está distribuindo mais de um milhão de microfones Roxi Karaokê, normalmente custando £ 29,99 a unidade.

Rob Lewis, CEO da Roxi, disse em um comunicado à Pocket-lint "Estamos prestes a ver uma mudança sísmica na forma como consumimos e interagimos com a música em casa. A adoção em massa de aplicativos de TV como Netflix e Disney + é apenas o começo . Roxi está liderando a segunda revolução dos aplicativos de TV; videoclipes, jogos e karaokê ".