O que é o Deezer e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deezer é um serviço de streaming de música que dá acesso a mais de 73 milhões de músicas em todo o mundo, juntamente com outro conteúdo de áudio, como podcasts, semelhantes ao Spotify e Tidal .

A Deezer sempre focou em áudio de alta qualidade e foi o primeiro serviço a lançar o Sony 360 Reality Audio em sua plataforma. No entanto, até o momento, ele não oferece áudio de qualidade master de alta resolução , algo que o concorrente Tidal se orgulha.

O plano Premium do Deezer permite aos usuários desfrutar de faixas de 16 bits a 44,1 kHz com qualidade de CD no formato FLAC. Atualmente, isso é incomparável para o Spotify, mas é um recurso prometido por seu próprio plano HiFi que está por vir.

Para ajudá-lo a decidir se o Deezer vale o seu tempo, especialmente quando confrontado com a concorrência, explicamos como o Deezer funciona e o que o torna potencialmente valioso para o seu dinheiro arduamente ganho.

O Deezer permite que você experimente sem a necessidade de qualquer informação de pagamento, em vez de optar por servir-lhe anúncios entre faixas semelhantes ao nível gratuito do Spotify. Isso é realmente conveniente, pois permite que você experimente a maioria dos recursos sem riscos. Para experimentar os recursos de áudio HiFi e 360, você precisa se inscrever.

O Deezer pode ser usado em seu navegador da web no desktop e também possui um aplicativo dedicado para Windows e macOS. Ele tem aplicativos móveis para Android e iOS e até vários smartwatches . Há integrações com vários alto-falantes inteligentes , sistemas de infoentretenimento para carros e plataformas de TV .

Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, o Deezer oferece uma boa maneira intuitiva de selecionar artistas de que você gosta e, a cada um que você seleciona, mais artistas aparecem. É super fácil e leva apenas alguns minutos.

O Deezer usa esses dados para selecionar listas de reprodução e sugerir artistas e faixas que você pode gostar, desde o primeiro dia. É muito fácil navegar na plataforma, a interface do usuário é extremamente simples, então você pode entrar direto na música.

Você pode ver quanto custa o Deezer em sua região aqui . Existem três planos principais disponíveis:

A opção gratuita do Deezer permite o acesso a todo o catálogo de músicas, bem como podcasts e rádio, mas com a adição de anúncios não puláveis entre as músicas. No celular, ele corresponde ao Spotify, permitindo apenas a reprodução no modo aleatório e dando a você seis saltos por hora. As listas de reprodução selecionadas permitem pulos ilimitados e são marcados com um ícone de reprodução na capa.

Curiosamente, descobrimos que o aplicativo de desktop nos permite ouvir álbuns completos sem embaralhar com saltos aparentemente ilimitados. Já no celular, se você selecionar um álbum, ele reproduzirá uma mistura de músicas inspiradas no referido álbum.

O plano Premium do Deezer custa £ 11,99 por mês no Reino Unido. Há uma promoção para novos assinantes oferecendo 99p por mês durante os primeiros dois meses. Você pode economizar 25% adquirindo um plano de assinatura anual.

O Deezer Premium remove as limitações do nível gratuito, permitindo que você acesse mais de 73 milhões de músicas, podcasts e rádio sem interrupções. Você pode vincular até três dispositivos a uma conta, mas só poderá ouvir em um de cada vez.

Você terá acesso à qualidade de som HiFi FLAC e poderá baixar músicas para ouvir offline. O 360 Reality Audio da Sony também está incluído, mas você precisará usar seu aplicativo Deezer 360 no iOS ou Android; atualmente, não há um equivalente para uso em desktop.

A Família Deezer oferece seis contas Premium individuais por £ 17,99 por mês, desde que você more sob o mesmo teto. É essencialmente equivalente ao plano Família do Spotify , embora um pouco mais caro, pelo menos no Reino Unido. A vantagem do Deezer é que todas as seis contas podem transmitir música com qualidade de CD, algo não oferecido pelos concorrentes.

Além dos aplicativos móveis e de desktop obrigatórios, o Deezer tem uma quantidade impressionante de integrações com produtos de terceiros.

Há muito suporte para sistemas de som como Sonos , Amazon Alexa e Google Nest Audio . Bem como a funcionalidade Chromecast e Apple Airplay para aumentar a compatibilidade entre dispositivos.

Para ouvir em movimento, Deezer tem uma ampla gama de integrações de automóveis; incluindo Apple CarPlay , Android Auto , RockScout e BMW . O aplicativo Waze permite que você controle o Deezer sem sair da tela de navegação também.

Há aplicativos para Xbox , Roku e Android TV também, então é fácil obter as batidas nos alto-falantes do home theater .

Deezer está atualmente disponível em mais de 185 países, em seis continentes e planeja adicionar mais à lista. Uma lista atualizada de países com suporte pode ser encontrada aqui .

Depois de baixar o aplicativo Deezer e se inscrever, você passará por um processo de adaptação de música, solicitando que selecione os artistas de sua preferência. Depois de concluir o processo simples, você se encontrará na tela de música. Aqui você verá uma seleção de músicas que a plataforma acha que você vai gostar com base em suas seleções e, depois de usar o aplicativo por um tempo, com base em seus hábitos de escuta.

Há uma barra de menu na parte inferior da tela para navegação em diferentes seções do Deezer. Existem cinco guias de tela na barra de menu:

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 5 Novembro 2021

Música : Esta página está repleta de sugestões de músicas que Deezer acha que você vai adorar, na forma de listas de reprodução, estações de rádio, sugestões de artistas e gráficos.

Podcasts : Aqui você pode acessar a biblioteca de podcasts do Deezer. A plataforma sugere podcasts populares, permite que você navegue por categoria e dê algumas recomendações editoriais. Você também pode navegar por duração ou rede de podcast, o que é útil. Finalmente, há algumas recomendações de estações de rádio na parte inferior.

Favoritos : toda vez que você adiciona uma música, álbum, artista ou lista de reprodução aos favoritos, ela é adicionada a esta guia em Faixas favoritas, Listas de reprodução, Álbuns, Artistas ou Misturas. Você também pode encontrar suas músicas e podcasts baixados aqui.

Pesquisar : A guia de pesquisa permite que você pesquise uma música, artista, podcast ou gênero específico. Ele também permite que você navegue pelas músicas por gênero e categoria. Esta guia possui um recurso semelhante ao Shazam que permite usar o microfone do seu dispositivo para pesquisar uma música.

Premium : se você estiver usando o plano gratuito, isso o levará a uma tela mostrando as opções de upgrade. No plano premium, essa guia desaparece.

Se você decidir que não deseja mais ser um assinante do Deezer, o processo é bastante simples.

Vá para Configurações

Selecione Gerenciamento de contas

Selecione Gerenciar minha assinatura

Selecione Cancelar minha assinatura

Selecione o motivo do cancelamento e selecione Confirmar

Vá para o seu perfil

Selecione as configurações da conta

Selecione Gerenciar minha assinatura

Selecione Cancelar minha assinatura

Selecione o motivo do cancelamento e selecione Confirmar

As alternativas incluem: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Tidal e Apple Music. Cada um desses serviços permite que você não apenas faça streaming de música, mas também baixe e ouça offline.

A principal atração do Deezer é sua qualidade HiFi e suporte de áudio 360. Ele não oferece gravações MQA como o Tidal, mas também é muito mais barato e alguns não estão tão convencidos dos benefícios do MQA. O Spotify ainda não pode competir em qualidade HiFi, mas suas recomendações são mais avançadas e tem melhores recursos sociais. É importante notar também que a Amazon Music Unlimited oferece um serviço semelhante ao Deezer a um preço ligeiramente inferior.

Deezer cai em uma espécie de meio termo entre os serviços, provavelmente não é a escolha certa para todos, mas pode cair na sua zona Cachinhos Dourados.

Você pode aprender mais sobre todos esses serviços verificando os seguintes resumos do Pocket-lint: