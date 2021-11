Zoom para testar a exibição de anúncios para usuários gratuitos da camada básica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom anunciou que está lançando um "programa piloto de publicidade" e começará a exibir anúncios para usuários gratuitos da camada Básica que não pagam assinatura.

Com o Zoom alcançando milhões de usuários individuais, a maneira como as pessoas usam o software de conferência mudou completamente nos últimos dois anos. Mudando de uso quase inteiramente empresarial, para muitas pessoas usando-o para se manter em contato com a família, colegas e amigos.

Para começar, os anúncios só serão lançados na página do navegador que os usuários veem ao encerrar a reunião. Portanto, não se preocupe, você verá anúncios constantemente durante uma reunião.

Além do mais, você só verá esses anúncios se for um usuário do nível Básico / gratuito em uma reunião hospedada por outro usuário do nível Básico. Se a reunião for organizada por um assinante pago, você não verá anúncios.

Além disso, a Zoom diz que está lançando este programa piloto de anúncios em "países definidos", embora não tenha anunciado em seu blog quais países são especificamente.

O banner que aparece na parte superior da tela do navegador também incluirá um link que permite a você gerenciar os cookies.

A empresa enfatizou, no entanto, que continuará a proteger a privacidade do usuário, garantindo que áudio, vídeo, arquivos e mensagens compartilhados durante a reunião nunca serão usados para fins de marketing ou publicidade de terceiros.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Na maior parte, então, o serviço continuará da maneira que tem sido recentemente, com a única diferença de que agora você pode ver um anúncio na tela do navegador após o término da reunião.