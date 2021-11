Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um fã de Harry Potter: Wizards Unite, então, desculpe dizer, está quase na hora de pendurar suas varinhas pela última vez - já que o jogo de realidade aumentada (AR) móvel está prestes a fechar.

Então, quando exatamente é sua última chance de matar goblins e demônios? A Niantic, a desenvolvedora do jogo, está dando aos jogadores até 31 de janeiro de 2022 para sair e sair em busca. Após esse período, o jogo será removido do Google Play Games e da App Store da Apple.

Então, por que Niantic está fazendo um Cedric Diggory com Harry Potter: Wizards Unite? A empresa também opera o Pokémon Go , que se tornou extremamente popular e continua por muito mais tempo do que os poucos anos de passagem de Potter como um jogo de RA para celular.

"Nem todos os jogos devem durar para sempre", diz o post oficial do desenvolvedor no blog. Pegue isso como quiser: presumivelmente, o jogo simplesmente não é lucrativo o suficiente para valer a pena correr além de um determinado ponto. No entanto, há mais para vir do jogo nos últimos meses finais, incluindo "uma variedade de eventos no jogo, novo conteúdo e mudanças de jogabilidade".

Certamente não é o fim da visão contínua da Niantic para jogos móveis de RA. O desenvolvedor acaba de lançar Pikmin Bloom , enquanto Transformers: Heavy Metal é lançado no futuro (o último título está atualmente em fase de lançamento suave para jogadores na Nova Zelândia, Filipinas e Dinamarca apenas).

Mas se uma franquia tão profundamente amada como Harry Potter não pode sobreviver, então como Pikmin e Transformers resistirão ao teste do tempo? “Vamos levar todos os aprendizados de Harry Potter: Wizards Unite em nossos outros projetos,” diz Niantic.

Draco dormiens nunquam titillandus.

Novo Range Rover, B&W Zeppelin revisado e mais - Pocket-lint Podcast 127 Por Rik Henderson · 3 Novembro 2021