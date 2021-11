Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Pinterest está lançando um novo recurso de compra em casa semelhante ao QVC bem a tempo para a temporada de férias: a TV Pinterest.

O Pinterest TV é uma nova série de programas ao vivo estrelados pelos principais criadores que destacam produtos para outros usuários comprarem. Os criadores podem exibir e criar links para produtos durante seus shows, bem como oferecer descontos. Você pode então visualizar, selecionar e comprar o produto no site de um varejista. É muito parecido com o QVC nos EUA - uma rede / canal de compras em casa. No entanto, o Pinterest TV é limitado a usuários do aplicativo móvel Pinterest, e todas as compras acontecem fora da plataforma.

Os episódios do programa de TV do Pinterest vão ao ar de segunda a sexta-feira às 18h (horário do leste dos EUA) nos Estados Unidos.

Os programas de TV do Pinterest cobrem uma variedade de tópicos diferentes, como moda, beleza e casa. Aqui estão alguns dos programas anunciados até agora:

Christian On: Destaca o estilista Christian Siriano, reproduzindo as pesquisas de moda mais populares no Pinterest.

Destaca o estilista Christian Siriano, reproduzindo as pesquisas de moda mais populares no Pinterest. Unfail My: Monica Suriyage e os criadores de alimentos do Pinterest ajudarão a resgatar pratos fracassados do feriado.

Monica Suriyage e os criadores de alimentos do Pinterest ajudarão a resgatar pratos fracassados do feriado. Tom Tries: O medalhista de ouro olímpico Tom Daley passa o tempo todas as semanas aprendendo novas habilidades com avós e vovôs.

medalhista de ouro olímpico Tom Daley passa o tempo todas as semanas aprendendo novas habilidades com avós e vovôs. Manny Does: O empresário de beleza Manny MUA responde às perguntas mais comuns sobre beleza de férias nesta série semanal.

empresário de beleza Manny MUA responde às perguntas mais comuns sobre beleza de férias nesta série semanal. Compre isto: a comediante Robyn Schall - com criadores do Pinterest - mostrará como os produtos são exibidos e funcionam em tempo real.

Os episódios de programas de TV do Pinterest vão ao ar todos os dias da semana e são gravados e disponibilizados para os usuários assistirem sob demanda diretamente no Pinterest.

Para começar a usar o Pinterest TV, você precisa primeiro encontrá-lo. Abra a versão mais recente do aplicativo Pinterest e clique no ícone de TV no canto. É isso!

O Pinterest também tem uma versão desktop do Pinterest TV que você pode acessar aqui.

Enquanto assiste a episódios transmitidos ao vivo, você pode interagir com os hosts e fazer perguntas por meio de uma interface de bate-papo.

Os apresentadores do Pinterest TV têm permissão para permitir experiências de compras durante seus programas, incluindo uma "gaveta de produtos" que destaca preços, detalhes de produtos, estoque e descontos de ofertas por tempo limitado. Todas as sextas-feiras, você terá descontos em grandes marcas como Patagonia e Mented.

O Pinterest TV estará disponível nos EUA para usuários iOS do aplicativo móvel Pinterest a partir de 8 de novembro de 2021.

