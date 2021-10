Como obter o novo recurso de dicas do TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok parece estar dando a alguns usuários a capacidade de aceitar dicas e também dar dicas diretamente aos criadores. A empresa não anunciou oficialmente um recurso de dicas , mas os criadores estão começando a relatar que o testaram. Com base em suas experiências, aqui está o que você precisa saber sobre dicas no TikTok.

No final de 2021, a criadora do TikTok, Jera Bean, compartilhou alguns vídeos para anunciar que encontrou um recurso de dicas no aplicativo TikTok e solicitou a aprovação.

De acordo com Jera Bean , para ser aprovado, sua conta deve estar em boas condições, você precisa de pelo menos 100.000 seguidores e deve atender ao requisito de idade. Se os criadores atenderem a esses requisitos, eles podem se inscrever para o recurso. Não se sabe se todos os que se inscrevem são aprovados.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 30 Outubro 2021

Vá para as configurações no TikTok. Procure a nova opção Dicas e selecione-a. Leia e concorde com os termos das dicas do TikTok. Sua inscrição será enviada ao TikTok para revisão.

Com base em vídeos de Jera Bean, o processo de inscrição se move rapidamente.

Não. De acordo com o criador do TikTok Jera Bean, todo o dinheiro oferecido aos criadores vai para eles. Não está claro se isso mudará após a fase de teste.

Uma conta TikTok que aceita dicas exibirá um botão de "dicas" em seu perfil.

Quando um usuário toca no botão de dicas, ele terá permissão para enviar ao criador US $ 5, US $ 10, US $ 15 ou um valor personalizado de sua escolha (o mínimo é US $ 1). Parece que os usuários não precisam seguir a conta para a qual estão dando dicas, mas devem ter 18 anos ou mais para enviar dicas.

sim. Parece que o TikTok oferece aos usuários a opção de enviar dicas anonimamente.

Confira os guias do Pocket-lint no TikTok para obter mais dicas e truques: