(Pocket-lint) - A plataforma de exercícios domésticos Fiit está expandindo seu alcance além dos halteres e kettlebells, provocando a integração com a bicicleta aérea que começará no início do próximo ano.

Anunciando a mudança em um post de blog , a empresa detalhou uma nova parceria com a Assault Fitness - que fornecerá as bicicletas conectadas - que fará com que os usuários recebam informações de rastreamento de wearables típicos e da bicicleta aérea simultaneamente.

A AssaultBike vai se adaptar à marca própria de métricas da Fiit, com esforço na bicicleta, produção total, RPM e acompanhamento de repetições, tudo fatorado em uma nova fórmula que mostrará o desempenho em três novos tipos de classe - Metcon, Sprint e Endure.

Metcon - ou condicionamento metabólico - é um estilo de treinamento láctico anaeróbico, com Fiit indicando que esses exercícios são um desdobramento de suas próprias aulas de Dumbbell Shred. Sprint, como o nome sugere, tem tudo a ver com pequenas explosões de esforço e busca treinar força e potência explosivas.

Endure, novamente, é bastante autoexplicativo e se concentrará em construir a resistência do usuário - muito parecido com as aulas Nonstop atuais de Fiit.

Em uma nova adição ao aplicativo, os treinos de recuperação também estão fazendo uma estreia por meio da air bike, na forma de sessões de recuperação ativa, alongamento, mobilidade e ativação.

O acesso antecipado a esses novos recursos da air bike começará em janeiro de 2022, com os usuários do Fiit podendo registrar seu interesse antes de 31 de outubro e talvez acabar sendo uma das 100 pessoas para testar a nova tecnologia, embora nenhum preço ou detalhes do pacote tenham sido divulgados apenas ainda pela plataforma pré-paga.

Também não está claro quando será o lançamento em grande escala, mas, quando eventualmente acontecer como parte da experiência Fiit, dá àqueles que escolhem uma plataforma de fitness em casa muitas opções para escolher.

Com o Peloton se expandindo em mais áreas de exercícios em casa no ano passado, não é surpreendente ver uma mudança semelhante de Fiit. Embora essas duas plataformas ainda operem em áreas diferentes do condicionamento físico e, portanto, atraiam um tipo de praticante um pouco diferente, seu objetivo de se expandir e se tornar a solução ideal para exercícios em casa está se tornando mais claro.

Vamos ficar de olho nisso e tentaremos testar a integração assim que o lançamento for finalizado, portanto, fique atento para mais informações.

