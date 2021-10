Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A maioria de nós carrega carteiras inchadas com mais cartões do que podemos lidar. Você pode ter cartões de débito, cartões de crédito, cartões de visita, cartões de fidelidade e muito mais, pesando no bolso de trás ou na bolsa. Mas isso pode mudar com o Curve , um smart Mastercard e aplicativo que consolida todos os seus cartões existentes, permitindo que você pague por qualquer um deles usando apenas um cartão.

Curve é essencialmente uma carteira inteligente que combina todos os seus cartões de crédito, cartões de débito e cartões de fidelidade existentes em um único aplicativo e Mastercard. É um upgrade totalmente gratuito (você tem que pagar pelos cartões premium) para as carteiras de qualquer pessoa, especialmente viajantes e aqueles que compram itens eletrônicos caros. No entanto, os benefícios do Curve são muito mais amplos do que uma carteira mais fina.

A Curve está dando a todos os novos usuários 1% de reembolso em cada uma de suas compras durante um mês inteiro. Você pode otimizar sua viagem com um reembolso extra de até 20 por cento no Booking.com, Hertz e outros fornecedores, permitindo que você aproveite os benefícios de seus cartões existentes. Isso significa que você recebe recompensas de dois pontos - a carta principal e a Curva .

A Curve também promete as melhores taxas de câmbio do mercado, com saques em caixas eletrônicos gratuitos no exterior e proteção de compra de até £ 100.000 em disputas. Esses benefícios são aplicados automaticamente aos seus cartões conectados, ajudando você a fazer compras com muito mais comodidade e conforto. Você também pode fazer upgrade para cartões premium para recompensas adicionais.

No momento, a Curve está oferecendo um bônus de boas-vindas de £ 5 aos leitores Pocket-Lint em sua primeira compra, mas você pode ler para descobrir o que o torna um serviço tão bom.

O principal benefício do Curve é que ele pode consolidar todos os seus cartões de débito, cartões de crédito e cartões de fidelidade em um aplicativo e Mastercard. Você não precisa carregar vários cartões consigo, apenas um. Você pode alterar facilmente qual cartão deseja usar em seu aplicativo. Por causa desse recurso, você não precisa se lembrar de vários números de PIN e CVV - apenas o PIN da curva e o CVV. Além disso, o cartão Curve é compatível com Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, então você pode adicionar todos os seus cartões existentes a esses serviços de pagamento de uma só vez.

Se você fez um pagamento com o cartão errado, pode facilmente transferir o pagamento para outro cartão. Isso pode ser feito por até 30 dias após a transação e apenas uma vez por transação. Esse recurso é particularmente útil quando você deseja transferir o pagamento para um cartão que ofereça melhores benefícios ou transferir um pagamento de um cartão pessoal para um cartão empresarial. Se você solicitou um novo cartão de débito / crédito que ainda não chegou, você pode fazer o pagamento usando qualquer um dos seus outros cartões e, em seguida, mover o pagamento para o novo cartão quando ele chegar.

Não há nada tão embaraçoso quanto quando seu pagamento é recusado, especialmente em situações sociais. Os pagamentos podem ser recusados se o seu cartão tiver expirado, você tiver excedido o limite de crédito, se o provedor do cartão tiver problemas técnicos ou vários outros fatores. Curve como um “modo anti-constrangimento” que permite definir um cartão alternativo que será usado automaticamente em caso de falha ou recusa de pagamento. Isso permite que você faça o pagamento sem problemas, evitando situações potencialmente constrangedoras.

Se você tiver um dos cartões Curve premium com base em assinatura, também terá direito a 1 por cento de reembolso em todas as suas transações com 3 ou 6 varejistas. O cartão gratuito também oferece reembolso de 1 por cento em três varejistas por 30 dias, mas isso é apenas um pequeno teste para ajudá-lo a determinar se deseja fazer o upgrade para um cartão premium. O reembolso é uma recompensa adicional que permite acumular os benefícios dos seus cartões existentes. Esse recurso é particularmente útil para aqueles que fazem grandes despesas eletrônicas na Amazon, Apple, Nintendo e muito mais.

Curve Flex é uma nova iniciativa que permite liberar dinheiro de transações anteriores para atender às suas necessidades financeiras atuais e futuras. Você pode basicamente liberar dinheiro de transações anteriores e convertê-los em pagamentos mensais em parcelas de três a 12 meses. Esse é um recurso totalmente exclusivo que permite a você atender às despesas atuais, como a compra de equipamentos eletrônicos caros, férias ou emergências. Além disso, o Curve Flex envolve uma taxa de juros mais baixa do que um cartão de crédito típico.

O Curve oferece acesso a análises avançadas de gastos em seu aplicativo móvel. Você pode ver exatamente o que gastou de todos os cartões de pagamento cadastrados, calcular os pontos de recompensa da Curva acumulados, ver um resumo dos gastos em diferentes categorias (alimentação, varejo, viagens, etc.) e definir suas compras como pessoais ou empresariais. Você também pode armazenar fotos de recibos contra as compras. Na verdade, você também pode adicionar todas as suas contas bancárias e de cartão no aplicativo móvel, para que todas as suas informações financeiras sejam consolidadas em um único local.

De modo geral, os cartões de crédito não podem ser usados para certos tipos de pagamentos, como impostos e serviços públicos. No entanto, graças ao recurso Curve Fronted, você pode pagar por todos os serviços usando seus cartões de crédito registrados através do cartão de débito Curve. Isso permite que você trate essencialmente seus cartões de crédito como cartões de débito. Uma taxa de serviço de 1,5 por cento é normalmente aplicada a essas transações, mas você não será cobrado por essas taxas com um cartão Curve Metal.

O Curve oferece uma ampla gama de recursos avançados de proteção ao cliente. Se você pagar com cartões Curve, terá direito a um reembolso de até £ 100.000 por disputa. Você também pode bloquear e desbloquear seu cartão Curve por meio do aplicativo móvel a qualquer momento, o que é particularmente útil se você não conseguir localizar seu cartão. Além disso, pagar com cartão Curve significa que você não precisa divulgar seus dados bancários e do cartão principal para ninguém, tornando todas as transações mais seguras.

Destacamos alguns dos recursos e capacidades mais notáveis disponíveis no cartão Curve gratuito. No entanto, o Curve oferece uma ampla gama de benefícios adicionais, especialmente se você assinar o Curve Black ou Curve Metal. Os cartões Curve avançados oferecem acesso a seguro de viagem mundial, seguro de telefone móvel, acesso com desconto a saguões de aeroportos em todo o mundo e vários outros benefícios.