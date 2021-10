O PayPal quer pagar quanto pelo Pinterest?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, seu site de inspiração pode ser comprado por um dos provedores de pagamentos digitais mais populares.

De acordo com a Bloomberg , o PayPal quer comprar o Pinterest por uma quantia que o tornaria a maior aquisição no espaço da Internet para o consumidor na última década e uma das maiores para o PayPal também, que foi extraído do eBay em 2015. Ele teria oferecido US $ 45 bilhões, ou cerca de US $ 70 por ação para o Pinterest.

Lembre-se de que algumas outras aquisições de arregalar os olhos nos últimos 10 anos nem chegam perto de atingir esse número.

Por exemplo, a Microsoft engoliu o Linkedin em 2016 por US $ 26 bilhões, e a Salesforce comprou a Slack em 2020 por quase US $ 30 bilhões. E não se esqueça de quando o Facebook comprou o WhatsApp em 2014 por US $ 19 bilhões. Ele também ganhou o Instagram por US $ 1 bilhão em 2012. E então o Yahoo adquiriu o Tumblr pelo mesmo preço um ano depois.

A maioria das pessoas usa o Pinterest para ter ideias sobre coisas para comprar. Mesmo que o usem para ideias de artesanato e projetos e receitas de bricolage, geralmente precisam comprar algo depois.

Para ajudar os usuários a descobrir produtos e encontrar itens semelhantes, o Pinterest lançou recursos nos últimos anos que permitem às pessoas pesquisar itens em uma fotografia . É claro que também introduziu alguns recursos de transação - ou "alfinetes compráveis" - para que as pessoas possam salvar imagens em quadros de avisos e comprar mercadorias.

Ao comprar o Pinterest, o PayPal estaria expandindo sua presença no comércio eletrônico. Em 2019, comprou a plataforma de cupons online e extensão Honey por US $ 4 bilhões.

O New York Times observou que o CEO do PayPal disse recentemente a analistas de Wall Street que deseja que o PayPal se torne um "superaplicativo" que englobe vários serviços.