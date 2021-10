A própria rede social de Trump deve ser chamada de Verdade ... não, realmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Donald Trump deve lançar sua própria rede social em 2022. Ela se chamará Truth Social - quem disse que ele não entende a ironia?

A plataforma irá supostamente "enfrentar a tirania das grandes tecnologias" e dar-lhe uma plataforma para explorar se ele lançar uma segunda candidatura para ser presidente dos Estados Unidos.

Atualmente banido do Facebook e do Twitter , Trump afirma repetidamente que foi "silenciado" em vez de aceitar que violou várias regras em ambas as redes sociais.

Sua própria rede Truth Social começará a convidar pessoas nos próximos um ou dois meses, com um "lançamento nacional" em todos os Estados Unidos no início do próximo ano. Que efeito isso terá em plataformas semelhantes, como Gab e Parler, ainda está para ser visto.

O Trump Media & Technology Group por trás do novo empreendimento também planeja lançar um serviço de vídeo sob demanda por assinatura.

Ele afirmou que isso "apresentará programação de entretenimento non-woke, notícias, podcasts e muito mais".

Considerando que o público-alvo serão os apoiadores existentes de Trump, nos perguntamos o quão eficaz qualquer um desses dois empreendimentos será. Não serão apenas mais duas câmaras de eco para aqueles que prosperaram durante as últimas semanas tumultuadas de sua presidência - alimentadas por teorias da conspiração e alegações de fraude eleitoral?

