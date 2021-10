Twitch testando um botão de retrocesso para transmissões ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há nada como o prazer de assistir a um grande momento em uma de suas transmissões ao vivo favoritas no Twitch, sabendo que se você não tivesse assistido, teria perdido. Dito isso, também há momentos em que poder rolar para trás em um stream seria realmente útil.

Por muito tempo, isso tem sido algo que Twitch não acomodou, além de assistir a clipes curtos gravados após o fato. Agora, porém, ele está testando um recurso que permite que você volte rapidamente para um fluxo em dois minutos.

No próximo mês, alguns espectadores podem ver até três novos botões nas páginas de canais ao vivo: Rewind the Stream, Remind Me, & Watch Trailer. Este experimento informará recursos futuros apenas e os botões serão removidos assim que for concluído.



