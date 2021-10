Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Clubhouse, o aplicativo móvel que deu início ao interesse em áudio ao vivo, está introduzindo um novo recurso, provavelmente para ajudá-lo a continuar atraindo usuários, já que há várias grandes empresas competindo no espaço de áudio ao vivo.

Chamado de Modo de Música, o novo recurso oferece uma maneira de tocar e ouvir música ao vivo. Isso acontece em um momento em que o Twitter começou a distribuir ingressos para músicos fazerem shows ao vivo, e o Spotify está trabalhando em seu próprio aplicativo de áudio ao vivo . O Facebook também adicionou recentemente um hub de áudio dedicado à sua seção Watch.

Em uma postagem do blog , o Clubhouse disse que o Music Mode otimiza o aplicativo móvel do Clubhouse para que ele possa transmitir música com "alta qualidade e ótimo som estéreo".

O Clubhouse não especifica o nível de som de alta qualidade que você pode esperar, mas observa que o novo Modo de música oferece suporte a equipamentos de áudio profissional durante apresentações ao vivo, como microfones USB externos ou placas de mixagem. Lembre-se de que o Clubhouse também começou recentemente a oferecer suporte a áudio espacial.

Você pode habilitar o modo de música facilmente abrindo a versão mais recente do aplicativo móvel Clubhouse para iPhone e, em seguida, seguindo estas etapas:

Toque nos três pontos no canto superior de uma sala Selecione a qualidade de áudio Escolha música.

Se você quiser apenas ouvir a apresentação, tudo o que você precisa fazer é apenas isso: Ouça. Você pode fazer isso usando seu telefone sozinho ou com fones de ouvido e alto-falantes.

O modo de música está inicialmente disponível apenas no iOS. O Clubhouse disse que o lançamento para o Android acontecerá em breve.

