(Pocket-lint) - Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos , anunciou seu próximo vôo espacial de alto nível: em duas semanas, ele lançará um homem de 90 anos a uma altitude de cerca de 62 milhas acima da Terra. Quem é essa pessoa? Ninguém menos que o Capitão James T Kirk da USS Enterprise.

Isso mesmo: o ator William Shatner está voando para o grande além na vida real através do foguete New Shepard NS-18 da Blue Origin. Ele será considerado a pessoa mais velha a voar para o espaço, um recorde anteriormente detido pelo aviador Wally Flunk, que voou no primeiro vôo tripulado da Blue Origin em New Shepard apenas alguns meses atrás. Se você é um fã de Star Trek e quer ver Kirk decolar, ou talvez você queira fazer parte da história observando a pessoa mais velha no espaço, veja como.

Shatner voará para o espaço com a Blue Origin na terça-feira, 12 de outubro de 2021, por volta das 8h30 CDT. Aqui estão alguns horários locais diferentes:

9h30 ET

6h30 PT

14:30 BST

Shatner será acompanhado no vôo pelos seguintes tripulantes:

Audrey Powers, vice-presidente da Blue Origin

Chris Boshuizen, um ex-engenheiro da NASA que cofundou o Planet Labs

Glen de Vries, cofundador da Medidata e vice-presidente da Dassault Systemes

TMZ afirmou que o vôo de Shatner será filmado como parte de um documentário.

O foguete New Shepard da Blue Origin foi projetado para ser lançado verticalmente. Ele vai decolar do Local de Lançamento Um no oeste do Texas carregando quatro passageiros em uma cápsula da tripulação que está no topo. Ele vai subir a uma altitude de 62 milhas (100 quilômetros) acima da Terra. Nesse ponto, a cápsula e o foguete devem se separar, e ambas as partes cairão de volta para a Terra (com a cápsula e os passageiros pousando com segurança). No total, o vôo durará cerca de 10 minutos.

A Blue Origin disse que hospedará uma cobertura de lançamento ao vivo no BlueOrigin.com em T-90 minutos. A decolagem está atualmente prevista para 8h30 CDT.