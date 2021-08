O TikTok pode em breve estender seu limite de tempo de upload de vídeo para cinco minutos ou mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gigante dos vídeos curtos TikTok está aparentemente experimentando o limite de tempo em seus uploads, potencialmente procurando expandir os vídeos para cinco minutos ou mais.

A plataforma já estendeu o tempo máximo para uploads de três minutos em dezembro de 2020, e o consultor de mídia social Matt Navarra indica via Twitter que isso pode aumentar mais uma vez.

Como pode ser visto na captura de tela abaixo, um pequeno grupo de usuários aparentemente está recebendo a opção de fazer upload de clipes de cinco minutos.

Os poucos sortudos que foram selecionados para testar o recurso receberão uma notificação confirmando que a plataforma agora aceita o vídeo mais longo, dizendo: "Envie vídeos de até 5 minutos de seu dispositivo. Certifique-se de usar a versão mais recente do TikTok antes experimentando o recurso em seu aplicativo ou tiktok.com. "

TikTok está testando um limite de upload de vídeo maior de 5 minutos pic.twitter.com/qiRbJmHkma - Matt Navarra (@MattNavarra) 25 de agosto de 2021

Uma rápida rolagem pelo Twitter também mostra que alguns usuários também estão recebendo a opção de enviar vídeos com um limite de tempo de 10 minutos, sugerindo que o TikTok ainda está avaliando o novo limite ideal para distribuir a todos os usuários.

Também não é a única mudança que poderíamos ver chegando em breve, com o TikTok Stories - que, sim, parece seguir o mesmo formato do Snapchat e Instagram - rumores no início deste mês e o TikTok Shopping anunciado no início desta semana.

Este último é uma parceria com o Shopify, oferecendo aos usuários empresariais a opção de adicionar uma guia de compras aos seus perfis TikTok. Ele permite que eles apresentem produtos e se conectem às suas lojas online para pagamento.

Se realmente veremos um novo limite máximo de tempo, é claro, resta saber, mas os sinais certamente apontam nessa direção.