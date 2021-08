O que é o TikTok Shopping e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Caso você precise de outro aplicativo para comprar, a TikTok, em parceria com a Shopify, está lançando uma nova guia TikTok Shopping que os usuários comerciais podem adicionar aos seus perfis TikTok. Ele permite que eles apresentem produtos e se conectem às suas lojas online para pagamento. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Em 24 de agosto de 2021, a TikTok e a Shopify anunciaram uma nova maneira de as empresas venderem aos consumidores. Especificamente, os usuários que são comerciantes do Shopify e titulares de contas do TikTok For Business agora podem adicionar uma nova guia de compras a seus perfis do TikTok e sincronizar seus catálogos de produtos para criar uma mini-vitrine vinculada diretamente à sua loja online para finalização da compra. Lembre-se de que, embora este programa esteja no ar agora, ele é apenas um piloto. O Shopify também o descreveu como um "beta".

Pelo que podemos dizer, as compras do TikTok funcionam de maneira muito parecida com a forma como o Instagram permitirá que seus usuários comprem de comerciantes e empresas selecionados diretamente em sua plataforma.

Um dos primeiros exemplos já está ao vivo: Kylie Cosmetics.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 25 Agosto 2021

Propriedade da estrela de reality shows Kylie Jenner, Kylie Cosmetics é uma marca de beleza que vende maquiagem. Se você acessar seu perfil @kyliecosmetics TikTok no aplicativo móvel TikTok, verá a nova guia de compras. Para ela, fica entre um feed de vídeos que ela postou e todos os que gostou. “Construí meu negócio nas redes sociais”, anunciou Jenner em um comunicado à imprensa. “É por isso que estou animado para a Kylie Cosmetics ser uma das primeiras a permitir que os clientes comprem diretamente em nosso TikTok!”

Como parte desse piloto, o Shopify e o TikTok trarão links de produtos para os comerciantes do Shopify. Eles podem ser usados para marcar produtos em postagens e, em seguida, os usuários do TikTok podem optar por comprar diretamente da vitrine do comerciante ou clicar em um produto marcado no vídeo de um comerciante para ir até sua loja online para finalização da compra.

O piloto do TikTok Shopping está atualmente disponível para comerciantes do Shopify nos EUA e no Reino Unido. Um grupo seleto de comerciantes no Canadá será adicionado ao piloto nas próximas semanas (ou seja, até setembro de 2021). O recurso será lançado em outras regiões nos próximos meses, disse TikTok.

Os comerciantes do Shopify podem solicitar acesso antecipado ao piloto por meio desta página do Shopify .

Você também pode aprender como se tornar um comerciante do Shopify aqui . Se você já é, deve instalar o aplicativo TikTok Shopify. Se você precisa de uma conta TikTok Business, clique aqui para se inscrever. Por fim, recomendamos verificar a postagem do blog de anúncio do Shopify para o TikTok Shopping se você ainda tiver dúvidas.

Ah, e não se esqueça de marcar nossos guias detalhados no TikTok: