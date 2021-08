Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Otter anunciou uma expansão de seu serviço de transcrição de vídeo chamada Otter Assistant.

Originalmente disponibilizado para Zoom em maio , agora ele também oferece suporte a outros serviços de videoconferência. Os assinantes do Otter Business Plan podem usar os recursos de transcrição automática do Microsoft Teams , Google Meet e Cisco Webex.

Depois de receber permissão, o Otter Assistant executará tarefas administrativas em tempo real durante suas chamadas. Ele pode ser vinculado a calendários online, agendar gravações e, em seguida, durante chamadas em conferência, fazer anotações e compartilhar transcrições com todos os participantes.

@Com mais empresas se adaptando a um modelo de trabalho híbrido onde os profissionais trabalham e fazem reuniões no escritório, em casa e no celular, muitos estão olhando para Otter como uma ferramenta para melhorar a comunicação e colaboração da equipe ", disse o cofundador da Otter, Sam Liang.

"Estamos entusiasmados em tornar o uso do Otter ainda mais fácil e acessível, não importa onde ou como as pessoas conduzem e participam das reuniões."

A Otter oferece um serviço de transcrição online gratuito, com um determinado número de minutos de transcrições disponíveis como parte de sua assinatura Basic sem nenhum custo. Também há associação Pro.

Com ambos, você pode transcrever o áudio ao vivo ou enviando um arquivo de áudio pré-gravado. Você recebe três uploads gratuitos por mês no Basic.

Otter Assistant está disponível apenas no plano de negócios, no entanto, custa US $ 20 por mês. Isso também oferece autenticação de dois fatores e vários outros recursos exclusivos.