Novo aplicativo Post Office EasyID para substituir documentos para comprovação de identificação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em vez de vasculhar o seu processo para encontrar prova de identidade ou comprovante de endereço, The Post Office (no Reino Unido) procurou torná-lo muito mais simples com seu novo aplicativo EasyID .

Foi criado em parceria com Yoti , que já possui um app especializado em provar sua identidade. Então, não está dobrando? Pode ser. Mas o aplicativo Post Office EasyID é um pouco mais oficial. É um método aceito para comprovar sua idade, para coletar encomendas em seus correios e até mesmo para assinaturas eletrônicas. Você também pode armazenar todos os seus documentos importantes no aplicativo para que possa acessá-los em um só lugar.

Muitas verificações administrativas acontecem nos Correios, então não é surpresa ver que foi produzido um aplicativo para ajudar a si próprios e aos clientes. Ao criar um aplicativo no qual as identidades das pessoas podem ser verificadas, ele permite uma verificação mais segura para os Correios, bem como um sistema muito mais fácil de usar para os clientes.

Agora, haverá perguntas sobre segurança para os usuários e o potencial de roubo de telefones e acesso às informações. Mas, na realidade, não temos todas essas informações no telefone, afinal? E se você usar a biometria para acessar essas informações, será muito mais difícil para os possíveis ladrões acessarem isso de qualquer maneira. Mas, para garantir, o EasyID é construído com a tecnologia Yoti, que é "certificada em conformidade com os padrões de segurança da informação ISO / IEC 27001 e controles de segurança auditados usando a metodologia ISAE 3000 (SOC2)."

Parece que é apenas mais um aplicativo definido para substituir sua carteira.