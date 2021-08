Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vários varejistas começaram a oferecer financiamento flexível e planos de parcelamento mensal por meio de aplicativos de terceiros "compre agora, pague depois", como Klarna, Affirm, Afterpay e até mesmo PayPay, tem sua própria solução chamada Pay in 4. Neste guia, o Pocket- O lint cobre especificamente como o Klarna funciona, quais sites e lojas o aceitam, o que você pode comprar com ele (como AirPods ou Apple Watches) e se há requisitos de crédito, taxas ocultas e juros.

Klarna é um serviço "compre agora, pague depois" (ou um serviço de financiamento de ponto de venda) fundado na Suécia em 2005. Está disponível em quase 20 países e é usado por aproximadamente 90 milhões de compradores. Com o Klarna, você pode garantir pequenos empréstimos na finalização da compra para compras online e na loja através do aplicativo móvel Klarna. Ele funciona com varejistas populares, como Apple, Macys, Etsy, Foot Locker e Sephora, permitindo que você faça pagamentos acessíveis em itens caros.

Primeiro, baixe o aplicativo Klarna na Apple App Store ou Google Play Store .

Abra a versão mais recente do aplicativo Klarna. Você verá a opção de criar uma conta. Selecione criar conta e digite seu endereço de e-mail. Você será solicitado a verificar sua identidade com um código enviado para seu e-mail. Klarna irá então pedir um número de telefone para se conectar à sua conta. Novamente, ele enviará um código para verificar sua identidade. Klarna irá então pedir sua permissão para rastreá-lo. Você pode negar. Você será direcionado a uma página para encontrar lojas que aceitam pagamentos Klarna dentro da loja. Toque no botão Voltar para ir para a tela inicial e começar a explorar o aplicativo Klarna.

E mais, o que leva a emissões de CO2, Ajuda e Configurações Uma barra de pesquisa está na parte superior e uma barra de navegação na parte inferior da tela inicial. A barra de navegação possui guias para Home, Saved e My Klarna.

Na tela inicial, toque na opção Comprar online. Pesquise um revendedor que você gostaria de comprar on-line, como Amazon ou Walmart.

Pode ser solicitado que você faça login em sua conta no varejista. Quando você tiver todos os itens que deseja comprar em seu carrinho, pressione o botão rosa Klarna. O Klarna irá então criar um cartão único seguro. Aprove o valor e outros detalhes, como frete e impostos. Clique em continuar.

Klarna pode realizar uma verificação de crédito suave que não afeta sua pontuação de crédito .

. Klarna também pedirá sua permissão para adicionar extras para cobrir frete e impostos. Insira seus dados para Klarna, como nome, data de nascimento e endereço. Concorde com os termos e clique em confirmar e continuar. Você também precisará selecionar o plano de pagamento de sua preferência. Por exemplo, você pode ver: 4 pagamentos a cada duas semanas com APR de 0%

6 pagamentos mensais com juros. Depois de escolher um plano e clicar em continuar, adicione suas informações bancárias ou de cartão de crédito para Klarna. Salve as informações do cartão, analise seu plano e clique em confirmar e continuar. O Klarna então permitirá que você copie os detalhes do seu cartão único Klarna. Quando terminar, saia do pop-up no aplicativo Klarna para voltar ao varejista.

Lembre-se de que todas as etapas que você está realizando são realizadas diretamente no aplicativo Klarna. Na tela de finalização da compra do varejista no aplicativo Klarna, adicione um novo método de pagamento. O Klarna então se oferecerá para colar / aplicar as informações do seu cartão único ou você pode fazer isso manualmente. Seja qual for a sua escolha, adicione o cartão, escolha seu endereço de cobrança e faça o pedido. É isso!

Na tela inicial do Klarna, toque na opção Na loja. Lembre-se de que todas as etapas que você executará são realizadas diretamente no aplicativo Klarna. Você será solicitado a configurar seu cartão na loja. Este é um processo único que requer um cartão de débito ou crédito válido.

Seu cartão precisa de pelo menos 25% do valor total que você espera gastar.

Cartões Amex e pré-pagos não são aceitos.

Assim que a configuração for concluída, seu cartão na loja estará disponível na Apple Wallet.

Você pode fazer compras em qualquer terminal que aceite Apple Pay. Clique no botão Sim, estou pronto para começar. Insira o valor que deseja gastar e continue. Klarna pode realizar uma verificação de crédito suave que não afeta sua pontuação de crédito.

Klarna também pedirá sua permissão para adicionar extras para cobrir frete e impostos. Klarna oferecerá sua opção de plano de pagamento "Pay in 4" com um link para ver mais detalhes. Pode ser necessário inserir as informações do seu banco ou cartão de crédito para Klarna.

Se você já fez isso, basta revisar seu plano e clicar em confirmar e continuar. Klarna criará seu cartão na loja e permitirá que você o adicione à sua Apple Wallet. Clique em Avançar e concorde com os termos. Klarna mostrará como usar o Apple Pay e dirá por quanto tempo o cartão é válido. A maioria dos cartões são válidos apenas por 24 horas.

Klarna oferece quatro opções de pagamento, mas os milhares de varejistas que oferecem financiamento Klarna têm o arbítrio de decidir qual pode estar disponível para seus clientes. Aqui está um gráfico útil que analisa as diferenças entre cada plano dos EUA, incluindo os termos, valor devido na finalização da compra, juros e multas por atraso.

Planos de pagamento Termos Vencimento na finalização da compra Interesse Taxa de atraso Pague em 4 Pague quatro parcelas iguais - com vencimento a cada duas semanas. Veja os termos legais. Sua primeira parcela está vencida. É o saldo dividido por quatro. Sem interesse. Até $ 7 Pague em 30 Não pague nada por 30 dias e depois pague o saldo total. Veja os termos legais. $ 0 Sem interesse. Sem taxas de atraso. Mas se você não fizer o pagamento integral, poderá entrar em inadimplência. Financiamento

Pague com um pequeno empréstimo de 6 a 36 meses. Veja os termos legais. $ 0 0% a 29,99%; 19,99% para compras padrão. Até $ 35 Pague agora Pague com cartão de débito ou crédito através do aplicativo Klarna. Veja os termos legais. Equilíbrio total. Essa opção é ideal quando você tem fundos extras e deseja encerrar o empréstimo. Sem interesse. Não aplicável.

O Klarna costuma ser mais fácil de se qualificar do que um cartão de crédito porque, embora execute uma verificação de crédito suave, não há uma pontuação de crédito mínima exigida.

Sim, o que é perfeito se você tiver dificuldade em controlar seu saldo ou contas. Quando você escolhe um plano, o Klarna cobra automaticamente seu cartão de débito ou crédito.

Aqui está uma análise rápida dos prós e contras a serem considerados:

Prós Contras Opções de financiamento sem juros.

Aplicativo fácil de usar, onde até a finalização da compra é feita internamente.

Trabalha com milhares de varejistas. Executa uma verificação de crédito suave (não afeta sua pontuação de crédito).

Não relata pagamentos dentro do prazo às agências de crédito.

Na loja, os cartões de uso único geralmente expiram em 24 horas.

Klarna está disponível para uso na loja em mais de 60.000 lojas, como Sephora, H&M, Macys e muito mais. Acesse aqui para ver todas as lojas que oferecem financiamento Klarna.

Klarna está disponível em tantos, senão em mais, varejistas online, como Amazon, Walmart e Apple. Acesse aqui para ver todas as lojas que oferecem financiamento Klarna.

Com certeza existem - como Affirm , Afterpay e PayPay Pay in 4 .

Klarna pode ajudá-lo a comprar algo que você deseja, mas não pode pagar adiantado. Por exemplo, você pode usá-lo na Apple, Best Buy e outras lojas que vendem a mais recente tecnologia e eletrônicos. Quer um iPad Pro? Sem problemas. Seus planos Pague em 4 ou Pague em 30 são provavelmente sua melhor aposta também, pois não cobram juros.