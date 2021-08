Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok anunciou hoje que o aplicativo está tomando ainda mais medidas para manter crianças e adolescentes seguros em sua plataforma, desativando automaticamente DMs para determinados usuários e apagando as luzes das notificações após um certo tempo, dependendo da sua idade.

Uma das primeiras grandes mudanças que a empresa está fazendo é limitar a quantidade de alertas e notificações que envia para seus jovens usuários. A partir de hoje, os usuários do aplicativo com 15 anos ou menos deixarão de receber alertas de notificação após as 21h, enquanto os de 16 a 17 anos receberão bipes até as 22h.

A mudança não está sendo feita tanto para ajudar os jovens do mundo a dormir mais facilmente, mas sim uma tentativa de combater o bullying noturno, que nos últimos tempos se tornou cada vez mais uma epidemia em comunidades online - especialmente aquelas em sua maioria habitada por usuários adolescentes.

Outra coisa, talvez mudanças mais drásticas que a empresa está fazendo, são as configurações automáticas de privacidade habilitadas em contas para usuários menores de 15 anos. Essas contas de jovens agora serão definidas como privadas por padrão, o que significa que seus vídeos não serão algoritmicamente mostrado na página Para Você de outra pessoa, além das contas para as quais eles especificamente os habilitam. Além disso, essas contas não terão acesso aos recursos de costura ou dueto , desculpe crianças, não é possível recriar sua dança favorita que você acabou de ver no seu FYP até que você esteja um pouco mais velho.

Algumas outras dicas incluem desabilitar o download de vídeos em contas de adolescentes (o aplicativo exigirá que os usuários com 16 anos ou mais revisem suas configurações de privacidade antes de permitir que outros usuários baixem seus vídeos) e pedir que usuários adolescentes mais velhos revisem suas configurações de DM quando criarem um conta no aplicativo.

A empresa enfatizou que não havia “linha de chegada” para a quantidade de recursos de segurança infantil que planeja implementar, então é seguro assumir que esta não será a primeira vez que o aplicativo de vídeo explosivamente popular fará algumas mudanças de segurança aqui e ali.

Se você tem vivido sob uma rocha nos últimos dois anos e não tem certeza do que se trata o TikTok, você pode ler tudo o que precisa saber sobre ele aqui.