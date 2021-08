Como definir mensagens de desaparecimento por padrão no sinal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo de bate-papo criptografado, Signal , oferece vários recursos de privacidade, incluindo Mensagens Desaparecidas . O rival WhatsApp ofereceu Mensagens Desaparecidas por um tempo - muito antes do WhatsApp - embora agora seja possível configurá-lo para que as Mensagens Desaparecidas estejam ativadas por padrão para qualquer bate-papo recém-iniciado.

Definir o recurso como ativado por padrão significa que todas as mensagens enviadas e recebidas em um novo bate-papo serão excluídas automaticamente após o tempo definido, que pode ser em qualquer lugar entre quatro semanas e 30 segundos ao usar as opções padrão, ou menos ao escolher uma opção personalizada .

É importante ter em mente que o destinatário pode sempre capturar a tela do seu bate-papo - ou tirar uma foto com outro dispositivo - e as Mensagens Desaparecidas não deixam de ser possível, mas ativá-lo por padrão pelo menos significa que as mensagens irão desaparecer se você não fizer isso. t deseja um histórico da conversa em seu telefone ou deseja economizar espaço de armazenamento.

Este recurso o orienta em como definir Mensagens Desaparecidas ativadas por padrão no Sinal. Se você quiser saber mais sobre o Signal e os recursos que ele oferece, pode ler nosso recurso separado.

Para ativar as mensagens que desaparecem por padrão no aplicativo de mensagens Signal, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Signal Toque na imagem do seu perfil no canto superior esquerdo Toque em Privacidade Toque em Timer padrão para novos bate-papos no menu Mensagens que desaparecem Selecione a duração

Você pode escolher entre 4 semanas, 1 semana, 1 dia, 8 horas, 1 hora, 5 minutos, 30 segundos ou um tempo personalizado.