Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como se você precisasse de outro aplicativo para postar histórias, o TikTok está testando um recurso efêmero próprio. O popular aplicativo de vídeo está fazendo experiências com TikTok Stories, conforme detectado pelo "consultor de mídia social" Matt Navarra . Um porta-voz da TikTok também confirmou o teste para a mídia.

TikTok Stories parece funcionar muito como outros recursos de histórias encontrados em aplicativos como Snapchat ou Instagram . Você pode criar uma nova história tocando no botão “criar” que foi adicionado a uma nova barra lateral deslizante. Você pode adicionar legendas, música e texto. Eles têm que ser vídeos, no entanto. Não há fotos.

As histórias do TikTok também podem ser encontradas na nova barra lateral. É onde você verá os postados pelas contas que você segue. Ou você pode tocar na foto do perfil de uma pessoa para carregar suas histórias. As histórias do TikTok duram 24 horas antes de desaparecerem definitivamente, como de costume, e você também pode reagir e comentar sobre elas.

Coisas bem padrão.

Apresentando as histórias do TikTok



Reviravolta na trama!



h / t @amanfirdaus pic.twitter.com/gvQMzixYtS - Matt Navarra (@MattNavarra) 4 de agosto de 2021

O TikTok está lançando o recurso "uma nova maneira de interagir com seus fãs". Mas não revelou o quão difundido é seu teste de histórias do TikTok, muito menos se o recurso terá um lançamento mais amplo. TikTok disse ao The Verge: “Nós estamos sempre pensando em novas maneiras de agregar valor à nossa comunidade e enriquecer a experiência do TikTok ... Atualmente, estamos experimentando maneiras de dar aos criadores formatos adicionais para dar vida às suas ideias criativas ".

