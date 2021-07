Como enviar uma mensagem direta no Clubhouse usando o Backchannel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você usa o Clubhouse? Bem, agora você pode deslizar para os DMs de outros usuários no aplicativo.

O aplicativo de áudio social lançou um recurso de mensagens diretas. Chamado de Backchannel , está disponível nas versões iOS e Android do aplicativo. Atualmente, o Backchannel permite bate-papos individuais, bate-papos em grupo e a capacidade de enviar links. Você não pode usar o recurso DM para enviar imagens ou vídeos para outros usuários, mas isso aparentemente está sendo desenvolvido junto com outros recursos. Haverá também uma segunda caixa de entrada opcional disponível que abriga todas as suas solicitações de mensagens. Aqui está o que você precisa saber sobre o Backchannel, incluindo como ele funciona.

Backchannel é o novo sistema de mensagens diretas do Clubhouse. A ideia é que, com o Backchannel, os moderadores possam bater um papo entre si, ou as pessoas possam se conectar após um evento. Basicamente, ele permite conversas baseadas em texto, em vez de áudio, e mantém os usuários no aplicativo que, de outra forma, poderiam ir a uma plataforma de competição para ter um bate-papo rápido.

Ao usar o Backchannel, as pessoas que você segue podem enviar mensagens para você e suas mensagens aparecerão na guia principal. Caso contrário, as mensagens de pessoas que você não segue irão para uma caixa de entrada separada. (Mensagens de pessoas que você não segue vão para sua caixa de entrada de solicitações.) O padrão é que qualquer pessoa no Clubhouse pode enviar a você solicitações de mensagens. Você pode desativar essa configuração, no entanto, e receber apenas mensagens das pessoas que você segue. Basta tocar nos três pontos na parte superior do Backchannel. Fácil!

Toque no ícone do avião na parte inferior da tela inicial do aplicativo e dentro dos quartos. De lá, você poderá ver suas mensagens. Você também pode criar novas mensagens privadas ou em grupo tocando no ícone de caneta e papel no canto.

Toque no ícone do avião na parte inferior do aplicativo Toque no ícone de caneta e papel localizado no canto do Backchannel Pesquise para encontrar a pessoa que você está procurando para criar um novo tópico. Você pode encontrar as pessoas que você segue e as pessoas que seguem você na pesquisa. Você também pode enviar mensagens tocando no ícone de avião no perfil de um usuário. Este ícone só ficará visível se o usuário tiver mensagens ativadas para todos ou se eles seguirem você.

Vá para Backchannel. Toque em Solicitações na parte inferior da tela. A partir daí, você pode tocar para ver o conteúdo ou não abri-los.

O recurso agora está disponível para usuários iOS e Android. Ele vazou pela primeira vez em junho.

Para obter mais detalhes, consulte a postagem no blog do Clubhouse e a página de suporte aqui. Você também pode verificar nosso guia detalhado no Clubhouse: