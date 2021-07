O Ordnance Survey vai gamificar o ar livre com RA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ordnance Survey - sim, as pessoas que fazem os mapas - anunciou que está trabalhando com um estúdio de jogos pré-carregado em um jogo de realidade aumentada (AR).

Ordnance Survey (OS) produz mapas que são preferidos por muitos que exploram os grandes espaços ao ar livre, com mapas de papel detalhados uma ferramenta essencial para quem se aventura fora dos caminhos conhecidos no Reino Unido.

Para acompanhar os tempos, o sistema operacional girou em torno de soluções digitais, como aplicativos e mapeamento online, mas quer usar seus dados essenciais para conduzir um novo mundo de RA e apresentar-se a uma nova gama de usuários, mantendo as crianças entretidas quando estão em família anda em.

"Queremos tornar os mapas divertidos, os jogos de geolocalização e os aplicativos gamificados permitem que seus jogadores visualizem coletivamente o exterior da maneira que desejam experimentar e interagir com os arredores", disse Nick Giles, diretor administrativo da OS Leisure.

A realidade aumentada se tornou popular em 2016 com o lançamento do Pokémon Go , que usava os mapas da Niantic. Posteriormente, vimos o Harry Potter Wizards Unite baseado nos mesmos mapas - muito baseado em ambientes urbanos.

Para Ordnance Survey, há uma oportunidade de criar algo que possa combinar a exploração de rotas para caminhadas em áreas populares com algum tipo de jogo. Embora o sistema operacional tenha os mapas (pelo menos para o Reino Unido), ele terá que ser pré-carregado para transformá-lo em algum tipo de jogo e torná-lo envolvente.

"Estamos em um ponto em que os avanços em AR e tecnologias geoespaciais nos permitem conectar com nosso mundo real de maneiras completamente novas e significativas. Estamos muito animados em trabalhar com Ordnance Survey para trazer o verdadeiro potencial do jogo baseado em localização para público familiar no Reino Unido e além ", disse Phil Stuart, diretor criativo da Preloaded.

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 13 Julho 2021

Mas não há nenhuma indicação do que a jogabilidade pode envolver. O sucesso de Pokémon Go se resume ao fato de que ele aproveita uma franquia de enorme sucesso e é aí que reside o desafio.

Esperançosamente, isso dará às famílias algo mais para fazer ao desfrutar da natureza, educando discretamente aqueles que jogam o jogo de RA sobre o que esses mapas significam, para que eles estejam melhor equipados para interpretá-los e navegar usando mapas no futuro.

Ordnance Survey tem como meta 2022 para o lançamento de seu primeiro jogo.