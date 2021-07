Square está fazendo uma carteira de hardware e serviço para bitcoin

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Square, que oferece o aplicativo de pagamentos digitais pessoa a pessoa Cash, bem como o leitor de cartão de crédito Square e o sistema de ponto de venda, está agora de olho nas carteiras de hardware bitcoin como seu próximo empreendimento.

O líder de hardware da Square, Jesse Dorogusker, anunciou a notícia via Twitter em 8 de julho de 2021. Ele disse que a empresa "decidiu construir uma carteira de hardware e serviço para tornar a custódia de bitcoin mais popular". O executivo acrescentou: “Continuaremos fazendo e respondendo perguntas abertamente. A resposta desta comunidade ao nosso tópico sobre este projeto foi incrível - encorajadora, generosa, colaborativa e inspiradora. ”

Decidimos construir uma carteira de hardware e serviço para tornar a custódia de bitcoins mais popular. Continuaremos a fazer e responder perguntas abertamente. A resposta desta comunidade ao nosso tópico sobre este projeto foi incrível - encorajadora, generosa, colaborativa e inspiradora. https://t.co/CHf9hAmKnn - Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) 8 de julho de 2021

O CEO Jack Dorsey, que também é o CEO do Twitter, disse no mês passado no Twitter que a Square estava pensando em fazer um. Lembre-se de que a empresa se expandiu em 2018 para permitir que os usuários do aplicativo Cash comprassem e vendessem bitcoin. Além disso, Dorsey tem um grande interesse por bitcoin, com sua biografia no Twitter apenas dizendo: “#bitcoin".

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 9 Julho 2021

Portanto, não é nenhuma surpresa ver Square indo all-in em uma carteira de hardware para a criptomoeda.

O preço do Bitcoin disparou nos últimos anos, mas muitas pessoas ainda estão perplexas com o que exatamente ele é - então o Pocket-lint tem um guia detalhado que explica tudo o que você precisa saber. A versão resumida é: Bitcoin é uma moeda virtual que permite às pessoas movimentar dinheiro ao redor do mundo rapidamente, sem supervisão central, possibilitando uma gama estonteante de novos aplicativos. Qualquer pessoa pode possuir e usar Bitcoin, e é simples de começar.