(Pocket-lint) - A TikTok está testando uma maneira de seus usuários se candidatarem diretamente a empregos em empresas como a Target e a Chipotle usando currículos em vídeo.

O piloto, denominado TikTok Resumes , é inspirado no conteúdo da plataforma encontrado por meio de hashtags como #CareerTok. Além disso, é uma forma de o aplicativo potencialmente servir melhor seus usuários em idade universitária. A TikTok disse que mais de 30 empresas estão aceitando currículos de vídeo por meio do piloto, que será executado até 31 de julho de 2021.

A Target e a Chipotle parecem estar procurando funcionários de nível básico e médio para trabalhar em suas lojas e depósitos, embora haja alguns empregos de tempo integral e corporativos disponíveis. O Shopify está procurando contratar um engenheiro de dados sênior, por exemplo. Alo Yoga está contratando um gerente de mídia social, Detroit Pistons quer um produtor de vídeo e o Allrecipes está procurando por uma câmera. Portanto, parece haver uma miscelânea de oportunidades disponíveis para os usuários do TikTok.

Até a WWE está contratando superstars.

Os usuários devem criar e postar um currículo em vídeo no TikTok e, em seguida, enviá-lo aos recrutadores por meio do aplicativo. O TikTok alerta que os candidatos não devem incluir informações de contato pessoal, como endereços de e-mail, em nenhum vídeo público. Você pode encontrar exemplos de currículos em vídeo do TikTok aqui.

