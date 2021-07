O que são Slack Huddles e como funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Slack está introduzindo um recurso somente de áudio projetado para recriar a experiência de alguém ou um grupo de pessoas no trabalho parando em sua mesa para fazer uma pergunta ou resolver um problema. Chamado de Huddles, Slack disse que o objetivo é "recriar as discussões espontâneas e informais que você perde no escritório".

Para ajudá-lo a ter uma ideia, conversar com um colega, fazer um balanço após uma grande reunião ou iniciar uma conversa casual com seus colegas de trabalho, o Slack criou o Huddles, algo que ele descreveu como uma "forma leve de áudio primeiro para iniciar conversas ao vivo ". A ideia é que, com apenas um clique no Slack, você possa iniciar um huddle em qualquer canal ou mensagem direta. Todos naquele canal ou DM poderão entrar ou sair do huddle como quiserem.

O Huddles dá a você uma pausa de estar na frente das câmeras e acaba com o incômodo de ter que negociar calendários lotados.

O Slack Huddles pode ter até 50 participantes. Qualquer pessoa em uma conversa pode entrar em uma conversa assim que ela começar. Você receberá um convite para ingressar se começar em um DM.

Quando você entra em um huddle a partir de sua área de trabalho, pode compartilhar sua tela e ativar as legendas ao vivo em inglês (mais idiomas estão em desenvolvimento). Lembre-se de que nos canais e DMs do Slack Connect, pessoas de outras organizações devem ter acesso ao Huddles para iniciar ou ingressar neles.

Abra o Slack em sua área de trabalho. Abra um canal ou DM. Clique no botão de alternância dos fones de ouvido no canto inferior esquerdo da barra lateral. Assim que a conversa começar, você pode: Clique no ícone de microfone para silenciar seu microfone

para silenciar seu microfone Clique no ícone da tela para compartilhar sua tela

da tela para compartilhar sua tela Ou clique no ícone adicionar pessoas para convidar pessoas específicas para a conversa. Para ativar as legendas ao vivo: Clique no nome da pessoa que está falando ativamente no canto inferior esquerdo da tela.

Clique no ícone de três pontos.

Selecione Ativar legendas .

Abra o Slack em seu dispositivo móvel. Abra um canal ou DM. Toque no ícone da antena no canto superior direito da tela. Assim que a conversa começar, você pode: Toque no ícone do microfone para silenciar seu microfone

do microfone para silenciar seu microfone Ou toque no ícone adicionar pessoas para convidar pessoas específicas para a conversa

Para sair de uma conversa, clique no botão os fones de ouvido alternam no canto inferior da barra lateral.

No canal ou DM onde o huddle está ocorrendo, toque no ícone de antena no canto superior direito da tela. Em seguida, toque em Sair .

Quando você receber um convite de conversa, um som de notificação será reproduzido e você verá o convite no canto inferior da barra lateral.

Clique no botão Ingressar na notificação na barra lateral. Depois de entrar, você pode: Toque no ícone do microfone para silenciá-lo.

Toque no banner de notificação na parte superior da tela. Ou toque em Participar no convite. Depois de entrar, você pode: Toque no ícone do microfone para silenciá-lo.

Quando alguém iniciar uma conversa em um canal ou DM ao qual você pertence, você verá um azul ícone de antena próximo ao nome do canal na barra lateral.

Em um canal ou DM, clique no os fones de ouvido alternam na barra lateral. Depois de entrar, você pode: Toque no ícone do microfone para silenciá-lo.

De Na guia Início, toque no ícone de antena próximo a um canal ou DM. Toque em Participar .

A partir de 30 de junho de 2021, o Slack Huddles será implementado gradualmente para os usuários de planos pagos do Slack . No início de agosto de 2021, todos os clientes terão acesso ao Huddles.

Verifique o hub de perguntas frequentes do Slack, as postagens do blog no Huddles ou nosso guia de truques do Slack .

Escrito por Maggie Tillman.