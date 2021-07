24 imagens divertidas da internet que precisam de mais explicações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nós caímos em uma divertida toca de coelho da internet cheia de fotos hilárias que à primeira vista não fazem nenhum sentido - de uma forma totalmente hilária.

A internet está cheia de imagens maravilhosas e divertidas, de memes malucos a fotos divertidas de animais de estimação , mas isso está em um outro nível. Você vai ver todos os tipos de besteiras dignas de riso aqui que vão te fazer coçar a cabeça ou dar uma boa gargalhada.

Cão demônio perigoso

O que esta acontecendo aqui? O melhor amigo do homem, de alguma forma, pegou uma espada e parece descontente.

Talvez esses rapazes bêbados tenham convocado (e depois irritado) um cão do inferno.

Chita e a polícia

"Você sabe por que eu o puxei, senhor?"

"Huh?"

"Você sabe o quão rápido você estava indo?"

Esta foto certamente precisa de mais contexto e gostamos de imaginar o que pode estar acontecendo. Embora suspeitemos que pode ser feito no Photoshop.

Mario!

Parece uma daquelas inexplicáveis fotos de banco de imagens que são completamente ilógicas e para uma pesquisa muito específica que ninguém irá pesquisar.

Mario certamente está se divertindo.

Transporte de vacas

O que está acontecendo aqui então? Uma vaca sendo transportada por um guindaste para um barco? Isso acontece muito ou esse cara está começando sua própria arca de Noé?

Boris Johnson em um balanço

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi fotografado muitas vezes fazendo todo tipo de coisas estranhas e maravilhosas. Mas não temos ideia do que está acontecendo aqui. A criança pequena ao fundo também não entende.

Fuga de tartaruga ninja

Um dos Adolescentes Ninja Mutant Turtles escapou dos esgotos e está causando estragos no banheiro desta pobre alma.

Claramente um caso de pizza demais.

Urso polar expresso

Nada para ver aqui, apenas um urso polar pegando transporte público. As senhoras paradas na calçada próxima não parecem nem remotamente afetadas pelo aparecimento da enorme fera saindo do veículo, então presumimos que haja uma grande história local sobre isso.

Cervo adormecido

Sim, você está testemunhando um cervo dormindo casualmente. Nada muito anormal, exceto quando você percebe que eles estão cochilando no banco de trás de um carro. Por quê? Onde eles estiveram? Onde eles estão indo?

Poderes da pizza Jedi

Se você fosse abençoado com a Força, você usaria seus poderes para o bem ou para o mal? Ou você apenas os usaria para comer pizza sem bagunçar os dedos?

Cachorro adora marchas

Este cachorro parece estar se divertindo muito. Ele está claramente gostando dessa marcha. Esperamos que sim.

Vovó sobre rodas

Aqui está uma senhora sendo escoltada por algumas pessoas de aparência séria. Ela também está sobre rodas em vez de pernas, o que é bastante incomum.

Acidentes dentários

Esse indivíduo insatisfeito obviamente não gostou muito do tratamento odontológico que recebeu e decidiu estacionar o carro na lateral dos escritórios. Mas como?

Ser pai é difícil

Ser pai é difícil e às vezes você só precisa de uma pausa. Todos nós já passamos por isso. Não temos certeza se chegamos a uma posição em que prenderíamos nosso filho na parede, mas chegamos perto.

Pão de banho

Este jovem está aparentemente sobrecarregado por um número desnecessário de fatias de pão que de alguma forma encontraram seu caminho para este banheiro.

Infelizmente, a história por trás disso é pura ficção, visto que é apenas uma foto de um filme chamado "As Aventuras do Garoto com Pé"

Vacas só querem se divertir

Esta vaca está totalmente desapontada. Tudo o que eles queriam era o simples prazer de poder pular em um trampolim, mas claramente não foi construído para suportar seu peso. Terrivelmente triste.

A definição de chillin

O que você faz se houver uma quantidade excessiva de modelos de maiô que são quentes demais para serem manuseados? Aparentemente, guarde-os na geladeira.

Presidente de skate

Apenas o seu dia normal na política com o Líder Supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un aparentemente ensinando Donald Trump a andar de skate.

Vá lá fora e brinque

Parece que uma criança levou seus pais muito a sério quando lhe disseram para sair e brincar, em vez de ficar sentado em portas o dia todo jogando no computador.

Pelo menos eles vão receber bastante ar fresco.

Rodas velozes

Não temos certeza se esse modo de transporte é terrivelmente seguro ou legal para estradas, mas é divertido olhar para ele.

Mergulhador no metrô

Talvez este camarada esteja esperando que o metrô fique inundado e o sistema de trens subitamente se torne um caso subaquático.

Temos quase certeza de que ver um homem com equipamento de mergulho completo no trem seria inquietante, senão outra coisa.

Fumando!

Já ouvimos falar de carnes defumadas, mas isso é ridículo.

Lave suas mãos

Não temos certeza do que está acontecendo aqui, mas é definitivamente algo suspeito.

Não recomendamos lavar as mãos neste banheiro.

Muitos cachorros-quentes

Este rapaz tem um problema. Não temos certeza do que é, talvez ele não goste de cachorro-quente ou simplesmente comeu demais? Ou talvez ele seja vegano?

Seja qual for o caso, o cão ao fundo parece estar se divertindo muito.

Gato não impressionado

Enquanto o outro cara parecia realmente chateado com os cachorros-quentes, este gato parece totalmente impressionado com a coisa toda.

Alguém sugeriu que talvez eles tivessem participado de um concurso de comida de cachorro-quente e estivessem apenas esperando para começar. Concentrando-se ao fazer isso.

Escrito por Adrian Willings.