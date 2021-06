Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom anunciou que irá adquirir a Karlsruhe Information Technology Solutions, uma startup que se concentra na tradução em tempo real.

Conhecida como Kites, a empresa alemã desenvolveu originalmente sua tecnologia de aprendizado de máquina para ajudar os alunos em sala de aula sendo ensinados em inglês.

Agora, o Zoom indica que a tecnologia o ajudará a melhorar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

A plataforma de videoconferência já permite transcrições em tempo real, embora estas sejam limitadas a pessoas que falam em inglês - e até mesmo o Zoom em sua página de suporte que as transcrições atuais podem não ser precisas.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 30 Junho 2021

A esperança, esperamos, é que Kites possa ajudar a elevar a tradução de Zoom para o próximo nível.

"Estamos continuamente buscando novas maneiras de proporcionar felicidade aos nossos usuários e melhorar a produtividade das reuniões, e as soluções de MT serão essenciais para aprimorar nossa plataforma para clientes Zoom em todo o mundo", disse Velchamy Sankarlingam, presidente de produto e engenharia da Zoom in the anúncio oficial da empresa.

Naturalmente, com a captação aumentando dramaticamente nos últimos 12 a 18 meses devido à pandemia global, a compra também envolve manter o ímpeto e ficar à frente dos rivais. O Webex da Cisco, o Google Meet e o Microsoft Teams ainda são alternativas muito viáveis para as empresas considerarem, e a batalha pelo domínio do espaço de videoconferência está longe de terminar.

Nenhum termo financeiro foi descrito no anúncio , embora Zoom tenha notado que a equipe da Kites ficará na Alemanha após a aquisição, onde também está considerando a abertura de um centro de pesquisa.

Escrito por Conor Allison.