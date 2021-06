Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já se cansou de vasculhar os milhares de produtos da ASOS em busca de inspiração ou de olhar para o que tem em seu guarda-roupa e decidir que não tem nada para vestir?

É aí que entram serviços como o Stitch Fix. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Stitch Fix, incluindo o que é, como funciona, as marcas envolvidas e quanto custa.

Stitch Fix é um serviço online de estilização pessoal para homens e mulheres, disponível no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele existe desde 2011 e tem mais de um milhão de usuários.

Os usuários preenchem um Perfil de Estilo, após o qual um dos estilistas pessoais da equipe de Stitch Fix escolherá itens que devem se adequar ao seu gosto e orçamento, bem como quaisquer necessidades que você mencionou na seção de nota ao estilista, como um casamento ou festa para a qual você precisa de uma roupa.

Seu "Conserto" chegará com cinco itens por data definida por você, junto com um bilhete que oferece várias dicas de estilo, ajudando você a descobrir como usar as várias peças. Após a entrega do Fix, você tem sete dias para experimentar as peças em casa e devolver o que não gostar.

Também há uma etiqueta de devolução pré-paga na caixa, mas se você não quiser usar o serviço oferecido, existem alternativas que você pode usar no site Stitch Fix. Você pode escolher se deseja se inscrever para receber uma correção regular, como mensal, ou escolher sob demanda.

A primeira etapa do Stitch Fix é preencher o Perfil do Estilo, que leva cerca de 10-15 minutos e faz perguntas sobre seus tamanhos, orçamento e os tipos de estilos que você gosta. O aplicativo Stitch Fix enviará notificações para você classificar diferentes estilos entre suas Correções para ajudar os estilistas a ter uma ideia melhor do que você gosta. Você pode desligá-los.

Depois de preencher o Perfil de estilo, você precisará escolher a data preferida em que deseja receber a entrega do Fix. Quando o estilista começa a escolher seus itens, você paga a taxa de estilização de £ 10 / $ 20, que é então deduzida de qualquer coisa que você comprar no Fix.

Você obterá uma lista de opções antes do envio de sua Correção, com 30 horas para escolher cinco itens. Se você escolher menos de cinco itens, seu estilista escolherá novos itens para completar sua Correção e você pode escolher não ver a lista preferencial e obter uma surpresa em seu lugar.

Quando você obtém sua correção, tem a oportunidade de experimentar tudo em casa e tem sete dias para escolher o que deseja manter e o que deseja enviar de volta.

Depois de decidir, você entra em sua conta do Stitch Fix e escolhe o que guarda e devolve, além de dar feedback sobre os itens. Você obtém um desconto de 20 por cento se comprar todos os cinco itens no Reino Unido e 25 por cento nos Estados Unidos.

Depois de finalizar a compra, você será cobrado pelos itens que mantiver, se houver, e então você só precisa lacrar a caixa de volta, colar a etiqueta de devolução pré-paga na caixa - ou imprimir uma diferente - e levá-la para o respectivo ponto de entrega, seja uma agência dos correios ou loja Hermes no Reino Unido, por exemplo, ou uma caixa de correio do USPS nos EUA. Se você não gostar de nada, será cobrada apenas a taxa inicial de estilização. Você precisa se certificar de que todas as etiquetas ainda estão nos itens que você está devolvendo.

Você pode então escolher se deseja o mesmo estilista para sua próxima correção - se você tiver um estilista reservado, um novo estilista ou dizer ao Stitch Fix que você não se importa de qualquer maneira e eles escolherão por você.

Nos Estados Unidos, também é oferecido a você algo chamado Your Shop, que é uma loja online onde você pode comprar peças instantaneamente sempre que quiser de uma lista de itens selecionados, todos adequados ao seu estilo, tamanho e orçamento.

A Stitch Fix oferece várias marcas, com peças de roupas que variam de uma média de £ 40 a uma média de £ 160 no Reino Unido e entre US $ 25 e US $ 500 nos EUA. Você normalmente só obterá itens que estão próximos do orçamento selecionado no Perfil de Estilo, portanto, você não deve obter uma jaqueta de £ 150 / $ 150 em seu Fix se dissesse que normalmente pagaria apenas £ 50 / $ 50 por uma jaqueta .

Aqui está uma lista de algumas marcas de Stitch Fix no Reino Unido e nos EUA. Existem mais de 60 no Reino Unido e mais de 1000 nos EUA:

Todos os Santos

Chefe

Baum Und Pferdgarten

Veludo de hortelã

Rag & Bone

Gant

Michael Kors

Marella

Fase Oito

Manga

Samsoe

Oásis

Hobbs

Ted padeiro

Armazém

Assobios

Maison Labiche

Paige

Monção

Boden

Tigre da suécia

Equipamento

Scotch & Soda

Calvin Klein

Apenas Cavalli

Jack pele de lobo

Pessoas livres

conexão francesa

J Brand

Joules

Matt e Nat

Betty Suada

Karen Millen

Joie

Tommy Hilfiger

2DIA

Armário Londres

Roupas da tripulação

Donzela de Vestido

DAY ET

DL1961

Emily e Fin

Bandeira e Hino

Gestuz

Ótimos planos

Ilse Jacobson

In Wear

Tinta perdida

Louche

Mavi

Moss CPH

Pinguim Original

Femme Selecionada

Homme selecionado

Six Ames

Embebido em Luxo

Storm e Marie

Sugarhill Brighton

Vero Moda

Victoria

Winser Londres

SIM

Toms

Kate Spade

John Varvatos

Stitch Fix não é um serviço de assinatura, portanto, não há uma taxa mensal, ou pelo menos não uma taxa mensal tradicional.

Ao se inscrever, você escolhe a frequência com que deseja receber uma correção, a cada 2-3 semanas, a cada mês, a cada dois meses, a cada três meses e sob demanda todas as opções. No entanto, você pode alterar isso a qualquer momento, bem como mover uma correção para trás, para frente ou ignorá-la completamente, dependendo do que estiver acontecendo. Você também pode cancelar sua assinatura do Stitch Fix a qualquer momento.

Para cada Fix, você paga uma taxa de estilo de £ 10 ou $ 20, mas isso é resgatado de qualquer coisa que você comprar no Fix. Cada correção contém cinco itens, embora as correções infantis nos EUA tenham entre 8 e 10.

O Stitch Fix está disponível para mulheres nos tamanhos 6 a 18 do Reino Unido e nos tamanhos XS-XXL dos EUA, e mais tamanhos em 14W-24W, 1X-3X.

Stitch Fix também está disponível para homens nos tamanhos S-XXL, cintura 28-38 e perna interna 30-34 no Reino Unido e XS-3XL, tamanhos na cintura 28-48, camisas altas e calças internas 28-36 nos EUA.

O Stitch Fix não está disponível especificamente para adolescentes ou crianças no Reino Unido. Tamanhos grandes e crianças são atendidos nos Estados Unidos, bem como maternidade, pequeno, grande e alto. Os tamanhos das crianças nos EUA variam de 2T a 18.

Usamos o Stitch Fix a cada dois meses e temos caixas masculinas e femininas chegando em nossa casa. Ainda vai chegar um momento em que não guardamos pelo menos um item da Correção, muitas vezes guardando mais da metade.

Adoramos o Stitch Fix para encontrar itens que não encontraríamos de outra forma, e descobrimos que a qualidade de todas as roupas em nossos Fixes é excelente até agora.

Embora você defina diretrizes em termos de quanto estaria disposto a gastar em vários itens, como camisetas ou vestidos ao se inscrever, às vezes achamos que as coisas são um pouco mais caras do que estaríamos dispostos a pagar quando eles chegaram. Dito isso, há momentos em que amamos tanto algo que acabamos comprando de qualquer maneira.

Certamente vale a pena tentar o Stitch Fix pelo menos uma vez em nossa opinião, pois mesmo que você compre uma camisa ou vestido que ame, é melhor do que nada. Além disso, é um dia emocionante quando a caixa de correção de pontos chega.

Stitch Fix está disponível nos EUA e no Reino Unido. Você pode usá-lo em um navegador ou baixar o aplicativo para iOS. Um aplicativo Android está sendo trabalhado. Recomendamos usar o aplicativo iOS se você tiver um iPhone, pois torna tudo um pouco mais fácil.

A Stitch Fix oferece cartões-presente nos EUA, que você pode presentear e o destinatário pode usar para comprar qualquer coisa no próximo Fix. No momento, os cartões-presente não estão disponíveis no Reino Unido.

Se você deseja cancelar a correção de pontos para não recebê-los, altere a frequência de correção para On Demand. Isso significa que você precisará reservar cada Fix individualmente sempre que desejar.

No aplicativo iOS, toque em Conta no canto inferior direito e selecione Corrigir frequência e reserva. A partir daqui, toque na seta que mostra a frequência com que você obtém uma correção e selecione On Demand: vou reservar cada correção.

No site do Stitch Fix, entre em sua conta do Stitch Fix e toque nos três pontos no canto superior direito. A partir daqui, toque em Conta e role para baixo até Fixar frequência e toque em Gerenciar fixar frequência. Você pode então selecionar Desejo parar de receber Correções automáticas.

Stitch Fix tem vários concorrentes, incluindo Personal Shopper da Prime Wardrobe nos Estados Unidos. Há também Thread, Nordstrom Trunk Club e Lookiero, entre outros.

Todos oferecem uma ideia semelhante, mas as marcas e os preços variam entre eles.

Escrito por Britta O'Boyle.