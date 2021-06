Como agendar mensagens do Slack para enviar mais tarde

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você sabe como a maioria das plataformas de e-mail permite agendar uma nota para enviar mais tarde? Você já desejou fazer o mesmo com as mensagens do Slack?

Bem, o Slack anunciou um novo recurso de envio agendado que fará exatamente isso. Isso é útil para aqueles que usam o Slack para se comunicar com colegas de trabalho em diferentes fusos horários e configurações. Além disso, todos nós já passamos por aquele momento às 23h em que tivemos uma ideia, mas não queríamos perturbar ninguém enviando um ping para o Slack tão tarde. Agora, com a capacidade de agendar mensagens, você pode manter a produtividade sem ser um incômodo, agendando seus chats para enviar mais tarde.

O envio agendado faz exatamente o que o nome sugere: permite que os usuários do Slack agendem mensagens para enviar em uma data e hora posteriores. Está disponível no desktop e nos aplicativos móveis do Slack e inclui opções pré-preenchidas (como agendar amanhã de manhã às 8h) ou a capacidade de definir uma data e hora preferidas para enviar uma mensagem. As mensagens também podem ser agendadas com até 120 dias de antecedência. Os usuários também poderão reagendar, editar ou excluir mensagens programadas antes de serem enviadas.

O envio agendado adiciona uma seta suspensa ao botão verde “enviar mensagem” no aplicativo de desktop do Slack. Você pode clicar nele para acessar um menu que permite o agendamento de uma mensagem para enviar para uma sala, mensagem direta ou tópico de grupo. Os usuários de dispositivos móveis podem acessar um menu semelhante mantendo o botão enviar pressionado no aplicativo Slack no Android e iOS.

.Clique no botão de composição Ou abra a conversa para a qual deseja enviar sua mensagem. Digite sua mensagem no campo de mensagem. Clique no ícone de seta à direita do ícone do avião de papel. Escolha uma data e hora na lista ou selecione Hora personalizada para definir a sua própria.

Na guia Página inicial, toque no botão de composição. Ou abra a conversa para a qual deseja enviar sua mensagem. Digite sua mensagem no campo de mensagem. Toque e segure o ícone do avião de papel. Escolha uma data e hora na lista ou selecione Hora personalizada para definir a sua própria.

Antes de enviar uma mensagem programada, você pode editá-la, reagendá-la, cancelá-la e salvá-la em rascunhos, excluí-la ou enviá-la.

Clique em Programado na parte superior da barra lateral esquerda para ver todas as mensagens programadas. Passe o mouse sobre uma mensagem e selecione um ícone no canto para realizar uma ação.

Na guia Início, toque em Programado na parte superior. Toque e segure uma mensagem e selecione um ícone da lista para realizar uma ação.

Confira o hub de ajuda do Slack para mais detalhes. Além disso, temos um guia detalhado sobre o Slack repleto de mais dicas e truques.

Escrito por Maggie Tillman.