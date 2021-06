Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você usa o Facebook e o Instagram, é provável que já tenha visto todos os seus amigos compartilhando selfies de desenho animado no estilo Pixar. Isso tudo graças a um novo aplicativo viral, chamado Voila AI Artist, que leva menos de cinco minutos para baixar e fazer suas primeiras fotos animadas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o aplicativo, incluindo como usá-lo e se há alternativas disponíveis.

Voila é um aplicativo editor de fotos para iOS eAndroid . Ele permite que você carregue uma foto de um rosto ou capture uma foto de um rosto. Então, usando alguma forma de inteligência artificial, transforma a foto em algo que lembra um personagem de desenho animado. Tecnicamente, ele possui quatro modos de manipulação: desenho 3D, pintura renascentista, desenhos animados 2D e caricaturas. O modo de desenho 3D é o mais popular.

Depois de escolher e aplicar um modo, você pode escolher entre três filtros diferentes disponíveis. Por exemplo, em cartoon 3D, você pode escolher entre Royalty 3D, Baby 3D e Cartoon 3D. Uma quarta opção Voila combina os três filtros com seu upload original em uma visualização de colagem. Você não pode fazer nenhuma outra edição de imagem, incluindo ajustar os olhos, boca ou cabelo, ou brincar com a cor ou o contraste.

Se você deseja testar o Voila AI Artist em fotos de celebridades, não há necessidade de acessar a Pesquisa Google. O aplicativo apresenta uma busca por imagens de celebridades, então se você sempre quis ver como Kim Kardashian West seria como uma princesa da Disney, agora você pode.

Quando estiver satisfeito com sua foto, você pode compartilhá-la no Facebook, Instagram, WhatsApp e em outros lugares. Você também pode salvá-lo em seu dispositivo.

Baixe Voila AI Artist para iPhone ouAndroid . Abra o aplicativo. Ele pedirá permissão para usar o rolo da câmera do seu telefone. Selecione um dos quatro modos (toque na seta para começar): 3D Cartoon (recomendado - é o modo que está se tornando viral)

Renascimento

Desenho animado 2D

Caricatura Escolha uma opção de câmera: Câmera (para tirar uma foto)

Galeria (carregue uma foto)

Celebridade (procure uma celebridade) Tire uma foto, faça upload de uma foto ou encontre uma para usar. Voila iniciará o processo de renderização. Os usuários gratuitos provavelmente verão anúncios neste momento. O resultado mostra quatro opções: Uma grade composta com a foto original mais as três renderizações filtradas. Você pode então selecionar a foto e clicar no botão de compartilhamento no canto para salvá-la. Alternativamente, você pode compartilhar com outras pessoas através do Voila, como no Facebook ou Instagram.

O Voila AI Artist é gratuito para uso no iPhone e no Android. No entanto, está carregado de anúncios. Portanto, é claro, há uma opção premium sem anúncios. Lembre-se de que, com a versão gratuita, você verá longos anúncios em tela inteira (um ou dois, geralmente) após quase todo upload de imagem. O nível premium, Voila Pro, não apenas remove esses anúncios, mas também a marca dágua e ainda acelera o processo de renderização.

No Android, o Voila Pro custa $ 2 por semana, $ 4 por mês ou $ 21 por ano. No iOS, custa $ 3 por semana, $ 6 por mês ou $ 30 por ano (em junho de 2021). Também há um teste gratuito de três dias com essa opção.

Verificamos a declaração de privacidade. A controladora do aplicativo promete excluir suas fotos 24 a 48 horas após a última utilização da foto pelo aplicativo. O Voila coleta informações de identificação pessoal, como seu telefone e sua atividade online, para compartilhar com terceiros e anunciantes em seu país (incluindo anunciantes que podem rastrear sua atividade na web).

O proprietário do aplicativo, WeImagine.AI, também divulga suas informações pessoais para empresas irmãs, afiliadas e subcontratadas.

Existem aplicativos de desenho animado disponíveis, bem como filtros em alguns de seus aplicativos de mídia social favoritos, que o ajudarão a obter o mesmo efeito de desenho animado. Por exemplo, o Snapchat oferece uma lente de estilo Cartoon 3D , que usa RA para fazer você parecer um personagem da Disney ou Pixar. Este Lens se tornou viral recentemente no ano passado com usuários do TikTok e do Instagram.

