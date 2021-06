Proibição de TikTok e WeChat dos EUA revertida por Biden

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O presidente Joe Biden revogou as ordens executivas do ex-presidente Donald Trump contra os aplicativos chineses TikTok e WeChat. As ordens de Trump, de agosto passado, chamaram seu uso de " emergência nacional ".

Com o novo pedido assinado por Biden, o atual governo também descreve critérios para identificar aplicativos que podem representar "risco inaceitável" para a segurança nacional e exige que o Departamento de Comércio dos EUA investigue aplicativos vinculados a adversários estrangeiros, como a China. Ele pode entrar em ação se for considerado um risco.

A ordem também pede às agências federais que desenvolvam recomendações - para ações executivas ou legislações futuras - que protejam contra a coleta, venda e transferência de dados confidenciais de consumidores dos Estados Unidos para adversários estrangeiros.

O par de ordens executivas de Trump no ano passado barrou as transações com a TikTok e exigiu que a controladora chinesa ByteDance vendesse os negócios do aplicativo nos Estados Unidos. O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), sob a administração Trump, chegou a estabelecer prazos para a TikTok se desfazer da ByteDance.

A Oracle e o Walmart supostamente tentaram fazer um acordo estranho no ano passado para comprar o TikTok ou ajudá-lo a evitar uma proibição com uma solução alternativa, mas esse acordo nunca realmente aconteceu, apesar de parecer ter a aprovação não oficial de Trump .

O Pocket-lint contatou a TikTok para um comentário e informará se tivermos uma resposta.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Rik Henderson.