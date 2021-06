Por que os principais sites e serviços da Internet foram derrubados por uma interrupção anterior

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma grande indisponibilidade de internet afetou vários sites e serviços em todo o mundo. Os usuários viram declarações como "erro 503" ou "conexão perdida" quando tentaram acessar alguns de seus sites favoritos online.

Sites populares, incluindo Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, bem como agências de notícias como o Guardian, o Financial Times e a BBC foram afetados .

A causa do problema parece ter sido uma falha no provedor de CDN Fastly. Um CDN, que significa Rede de distribuição de conteúdo, permite que os sites carreguem consideravelmente mais rápido, além de protegê-los de ataques e lidar com picos de tráfego imprevisíveis.

A Fastly confirmou em sua página de status que está enfrentando uma interrupção que começou por volta das 11h do horário do Reino Unido (10h UTC).

Um comunicado da Fastly às 10h57 UTC diz: "O problema foi identificado e uma correção foi aplicada. Os clientes podem experimentar um aumento na carga de origem conforme os serviços globais retornam."

Esse problema, de acordo com Fastly, envolvia "uma configuração de serviço que gerou interrupções em nossos POPs globalmente". A empresa disse que "desabilitou essa configuração" e que "a rede global está voltando a ficar online".

Um PoP é a abreviatura de "pontos de presença" e está no coração da infraestrutura CDN, permitindo que o serviço sirva conteúdo de servidores distribuídos globalmente que estão mais próximos do usuário final.

Alguns sites conseguiram ignorar o serviço para restaurar a funcionalidade, embora a maioria dos sites já esteja online novamente. Em 2020, um problema com o Cloudfare, outro CDN, levou a uma grande interrupção da Internet na América e na Europa.

Não há nenhuma sugestão no momento de que foi um ataque ou crime, no entanto, várias pessoas já se voltaram para o Twitter e outras plataformas de mídia social para questionar por que foi tão fácil derrubar grandes partes da internet, incluindo o Reino Unido site do governo.

Com cada vez mais ênfase em fazer coisas online, muitos serviços e sites agora questionam sua dependência do tempo de atividade e se eles têm planos de backup para a próxima vez.



Escrito por Stuart Miles.