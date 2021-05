Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de transcrição online Otter anunciou o Otter Assistant. É um novo serviço que pode ingressar automaticamente em uma chamada do Zoom com calendário, fazer anotações e compartilhá-las com os participantes.

Disponível para clientes Otter.ai Business, o recurso de assistente funciona perfeitamente em segundo plano e basicamente faz todas as tarefas administrativas para você.

Funciona com todas as reuniões do Zoom , mesmo aquelas que você não organiza, e pode oferecer a todos os participantes a capacidade de visualizar as anotações durante a reunião.

Você pode vincular o Otter aos calendários do Google e do Microsoft Outlook para agendar gravações. Além disso, os aplicativos Otter para web, iOS ou Android dão acesso a uma série de recursos colaborativos para que vários usuários possam destacar, compartilhar e adicionar imagens nas transcrições.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 19 Maio 2021

A Otter oferece um serviço de transcrição online gratuito, com um determinado número de minutos de transcrições disponíveis como parte de sua assinatura Basic sem nenhum custo. Também há associação Pro.

Com ambos, você pode transcrever o áudio ao vivo ou enviando um arquivo de áudio pré-gravado. Você recebe três uploads gratuitos por mês no Basic.

No entanto, Otter Assistant está disponível apenas no plano de negócios, com preço de $ 20 por mês. Para isso, você também obtém autenticação de dois fatores e uma série de outros recursos exclusivos.

Também existe um plano empresarial para grandes organizações.

Escrito por Rik Henderson.