Como fazer um dueto de tela verde com outro vídeo no TikTok

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O TikTok está combinando dois de seus recursos mais populares: Duetos e tela verde. O resultado é um novo recurso chamado dueto de tela verde. Confuso? Não se preocupe - aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso, incluindo exatamente como fazer um dueto de tela verde no TikTok.

Com o Green Screen Duet, você pode usar outro vídeo do TikTok como plano de fundo em seu vídeo. Esse recurso provavelmente será útil para pessoas que já usam a “tela verde” do TikTok para colocar imagens no fundo de seus vídeos com elas mesmas sobrepostas ao primeiro plano. Agora, eles podem colocar vídeos em segundo plano. Como acontece com todos os duetos, o criador do vídeo do dueto é creditado na legenda do novo vídeo com um link que direciona para o original.

Comece criando um vídeo de dueto no aplicativo TikTok. Veja como fazer isso:

Encontre um vídeo no TikTok que você deseja fazer um dueto. Toque em Compartilhar. Localizado na parte inferior do painel do lado direito. Toque em dueto.

Em seguida, altere o layout do seu dueto para "tela verde". Veja como:

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 13 Maio 2021

Na tela de criação do dueto, toque em Layout. Localizado no painel do lado direito. Selecione a tela verde. Agora grave-se em primeiro plano. Você pode virar a câmera na sua direção ou longe de você.

Pressione o botão vermelho de gravação.

Quando terminar de gravar, vá em frente e compartilhe seu dueto de tela verde. Para compartilhar, siga estas etapas:

Toque no botão da marca de seleção vermelha no canto inferior. Adicione as edições que desejar. Você pode adicionar filtros, narrações, texto, efeitos, legendas, etc. Toque em Avançar para atribuir suas preferências de compartilhamento Você pode especificar para assistir a vídeos, se alguém pode comentar sobre isso, etc. Toque em Postar para compartilhar.

Aqui estão alguns exemplos de como os duetos de tela verde se parecem e funcionam no TikTok:

Confira o hub de suporte e a postagem do blog do TikTok. Ou navegue em nossos guias no TikTok para obter mais truques úteis:

Escrito por Maggie Tillman.