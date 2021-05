NHS App para funcionar como passaporte de vacina COVID-19

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Departamento de Saúde e Assistência Social confirmou que o aplicativo NHS será capaz de mostrar seu status de vacinação COVID-19 e permitir que você prove que fez um curso completo.

Os passaportes de vacinas têm sido uma espécie de batata quente política, abrindo a porta para uma potencial discriminação de todos os ângulos, com muitas perguntas sobre quem pode precisar de um passaporte de vacina, onde e quando.

Como temos pelo menos algumas informações sobre o mecanismo que o governo do Reino Unido vai usar para permitir que você demonstre que "teve o golpe".

O aplicativo NHS está disponível para dispositivos Android e iPhone e é um aplicativo separado do aplicativo NHS-COVID19 , que foi projetado para rastreamento de contatos.

Em vez disso, o NHS App é um portal para serviços digitais por meio do NHS: é gratuito, portanto, se você tiver um smartphone, poderá ter acesso a ele, mas seu status de vacina só será exibido depois que você tiver as duas partes do o curso de vacina com o esquema projetado para funcionar a partir de 17 de maio.

A função principal do aplicativo do NHS é dar a você acesso do aplicativo a alguns serviços do NHS: ele permitirá que você visualize seu registro de saúde, solicite prescrições repetidas e mantenha o controle de medicamentos ou consultas, supondo que seu provedor de saúde também esteja usando o aplicativo.

Obter acesso ao aplicativo não é o mais simples. Você tem que fazer o download e instalá-lo, mas então você precisará entrar usando o seu login do NHS. Você pode não ter um desses, mas se você já se registrou nos serviços digitais do NHS antes, provavelmente tem.

Depois de fazer o login, você deve verificar seu número de telefone e, em seguida, sua identidade. Para isso, você precisará fazer o upload de um documento de identidade aceito, como a imagem de uma carteira de motorista ou passaporte, e passar por uma verificação de identidade. Depois de concluído, você terá acesso ao aplicativo.

Isso não é o fim do processo, porque seu consultório clínico geral terá que conceder acesso aos seus registros médicos por meio do aplicativo - o que pode exigir que você ligue para a cirurgia (ou toque em um link de solicitação no aplicativo como fizemos), antes de obter acesso a qualquer informação sensível.

É importante ressaltar que até agora não há ninguém que aceite isso como uma forma de evidência, mas talvez estejamos um pouco no início do ciclo de cumprimento dos requisitos de comprovação da vacina.

Fora do aplicativo do NHS, o Departamento de Saúde e Assistência Social confirmou que você poderá solicitar uma cópia impressa ligando para 119 e receber o envio.

Espera-se que essa funcionalidade seja estendida para cobrir todos os países do Reino Unido em um futuro próximo, embora esteja inicialmente confirmado para a Inglaterra.

Ainda não se sabe exatamente como o status de vacinação pode ser demonstrado ou usado no futuro e há uma boa chance de que os esquemas internacionais se tornem mais práticos, como o Passe de Viagem IATA (International Air Transport Association), que visa ter um sistema central para viagens aéreas.

Escrito por Chris Hall.